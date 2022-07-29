康和證(6016)董事會通過辦理「員工持股信託」專案，擴及集團子公司康和期貨等共同開辦，日前與元大銀行簽訂合約。集團員工已組成委員會，約定自8月起實施，以激勵提升經營成效，共同分享經營成果，落實企業永續發展，為員工、公司、股東共創三贏。

康和證董事長鄭大宇表示，員工是公司最重要的核心資產，實施員工持股信託就是要留才育才，為集團培養優秀人才與關鍵競爭力，透過員工持股信託的定期定額方式，鼓勵員工長期存股，並長期參與公司經營績效成果。

康和證將每月自員工薪資提撥自提金，公司就相對提撥同額?勵金，比例為1比1，一併交付信託管理。鄭大宇表示，盼藉此制度使員工以時間複利效果累積未來退休資產、保障退休生活，員工於信託期間也有機會享有股利、股息等撥入信託帳戶的股東權益。

據信託公會統計，2021年員工福利信託規模達1758億元、年增達25％，主要即是信託2.0的推動成效。而勞工生活及就業狀況調查則顯示，2021年勞工規畫退休後的生活費用來源，以「勞保老年給付及勞工退休金」占69.4％最多，經濟面實為退休後最重要一環。

康和證表示，員工持股信託雖不免遇到景氣波段循環，投入成本有高有低，但每月定期定額，無論漲跌都會買到，時間拉長後平均攤算便能降低成本，加上有較嚴格的提取機制，非常適合運用來累積退休資產，並可隨時透過元大銀信託專屬網頁查詢資產值與報酬率等。