疫情趨緩、台股回穩，房市悲觀氣氛收歛，四大房仲業者交易量自4月起連三月降溫、衰退後，在7月終於回穩，普遍較6月持平至增一成，不過較去年同期約減少5～11％，低總價產品買盤率先回籠，成交易大宗。

根據永慶、住商、中信、台灣房屋等主要房仲業者自結7月門市交易量，大致較6月微幅增加，雖然買氣沒有大舉回籠、亦普遍不如去年同期疫情回溫的買氣爆發，長達一季的買氣衰退總算回穩。

房仲業者認為，雖然去年及今年7月房市同樣都是處於疫情趨緩後的復甦期，不過因整體經濟環境大不同，使疫後回溫的力道遠不如去年，而緊接而來進入民俗月，加上全球股匯市波動、通膨、升息、國內打炒房政策等效應仍持續影響房市，下半年房市多保守看待。

中信房屋總經理張世宗表示，7月份受到全球經濟衰退、全球通膨未見趨緩、加上美國再度升息3碼，引發經濟衰退等負面因素，國內市場已出現房價下跌的看法，民眾對於房市後續出現觀望且有暫緩購屋的現象，造成買氣停滯。下半年在不利變數仍多的情形下，房市交易難以擴量，預期全年買賣移轉棟數將較去年減少3.8％，約為33.5萬棟左右。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，7月剛性需求穩定，總價千萬以下的產品明顯量增，新出售的房子也有較快的銷售速度，近半的成交都是委託出售不到一個月的房子，顯示只要價格合理、又是新釋出的物件，特別容易吸引買方的目光，若房屋本身條件符合買方需求，買方還是願意小幅加價。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，平均地權條例修法將送立院，對預售市場限制頗多，近期不少剛需買方逐漸轉向新成屋產品，由於整體房市氛圍趨向保守，買方追價空間有限，賣方若沒有財務壓力或迫切換屋需求的情況下，也守價不讓，拉大價格認知差距，是交易量縮的主要原因。