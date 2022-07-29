苗栗坤輿公司遭民眾圍堵掩埋場入口，苗栗地院29日判決駁回坤輿公司主張。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業主，因不滿反坤輿自救會成員封鎖掩埋場入口，因而向苗栗地院提告自救會成員不得在通行範圍內營建、設置障礙物、破壞道路、阻撓是其他妨害公司通行的行為，經院方審理後駁回業主主張，院方認為坤輿公司得否循行政爭訟的公法程序，請求地方政府排除阻礙的問題，而非提起民事訴訟，因而駁回。

造橋鄉坤輿掩埋場因遭反坤輿自救會成員們，以水泥塊等物品阻占掩埋場入口，阻礙掩埋場雇用機械或是廢料進料等營運行為，坤輿公司因而向苗栗地院控告反坤輿自救會成員，以確認通行權一事，地院法官審理後駁回坤輿公司主張。

法院表示，原告主張欲通行被告等人所有土地上之既成道路，並聲明：被告不得在通行範圍營建、設置障礙物、破壞道路、阻撓或為其他妨害原告通行之行為。

法官判決理由如下，一、按既成巷道的通行僅屬公用地役關係的反射利益，本屬公法上之一種事實，其本質乃係一公法關係，與私法上地役權之性質不同。而民事訴訟法係當事人得向法院訴請以判決保護其私法的權利，故當事人不得本於公用地役關係，於民事訴訟請求土地所有人不得有妨害其通行之行為，僅得請求地方政府以公權力加以排除。

法官認為，原告坤輿公司主張被告等妨害其通行既成道路的事實，縱屬為真，依照上開說明，僅生原告得否循行政爭訟的公法程序請求地方政府排除阻礙之問題，而非提起本件民事訴訟。