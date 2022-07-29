第一銀行長期致力協助地方產業發展，提供完善的金融服務，2021年3月攜手桃園市政府，合作推出「桃園市市民卡聯名卡」及「桃園市認同卡」，成功打造一個市民便利、遊客有利、商店獲利的智慧城市優惠生態圈，第一銀行桃園卡發卡量已突破10萬卡，成為市場上發行量最高的縣市政府聯名卡。

桃園市為推動地方經濟發展，推出「市民卡紅利桃子智慧生活平台」，透過數位累點回饋機制，讓智慧城市便民有感，全臺民眾於平台上註冊即贈紅利桃子點數，1點折抵1元，可在桃園地區4000家商店消費折抵。

響應桃園市府紅利桃子「數位小確幸」，8月31日前持第一銀行「桃園市市民卡聯名卡」或「桃園市認同卡」於桃園市刷卡累積消費滿千元，加碼贈100點紅利桃子(須登錄)，搭配第一銀行提供指定通路現金回饋活動，樂享最高16％回饋；除了桃園市在地優惠，12月31日前持一銀桃園卡在全台麥當勞、路易莎等六大連鎖餐飲、全臺加油站、外送平台、機捷沿線商場與桃園市百貨享最高6％現金回饋。

第一銀行總經理鄭美玲表示，第一銀行近年積極致力於數位轉型，聚焦在虛實通路整合及數位轉型兩大面向，透過即問即答的智能客服「小e」，提供數位世代最熟悉的溝通模式，積極發展結合金融服務、生活場域與科技應用的數位金融生態圈。後疫情時代，零接觸金融成為生活新常態，智能客服「小e」整合AI技術，打造24小時全方位服務的虛擬行員，利用行動裝置導入「數位生物辨識技術-快速登入」驗證功能等5種簡易身分驗證方式，查詢多達27項個人資訊，打造無斷點、零距離、一站式的金融服務。第一銀行將持續精進，帶給客戶最有溫度的服務，並以智能技術創造客服人員更高價值。