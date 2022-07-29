今天在大聯盟場上洋基以1：0險勝皇家，他們派出泰隆(Jameson Taillon)先發投球，他繳出6局無失分的好成績，但自家打線完全「昏迷」，到比賽4局才敲出首安，而下一支安打竟等到9局下半才出現，不過正好是這支安打拯救了球隊，「法官」賈吉(Aaron Judge)一棒轟出再見全壘打，用最殘忍的方式終結比賽。

此戰雙方上演投手戰，最後合計也才6安打，洋基2支、皇家4支，泰隆與皇家先發辛格(Brady Singer)都繳出無失分好投，但從頭到尾無打線支援也讓他們錯失勝投。比賽首局賈吉選到4壞球保送上壘，但沒能回本壘得分，4局托瑞斯(Gleyber Torres)敲出一壘安打，再因捕手沒接好球跑到二壘，但仍無功而返。

AARON JUDGE WALKS IT OFF! pic.twitter.com/J22wMm0Fc7 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) July 29, 2022

兩邊就這樣將比數定格到最後，洋基派終結者荷莫斯(Clay Holmes)率先守住，下半局新援貝寧坦迪(Andrew Benintendi)敲出飛球遭接殺，今天他4打數無安打，但下一棒賈吉於關鍵時刻跳出，一球未選逮中95 mph四縫線快速球轟出中外野，本季39轟達陣，也用這支陽春炮直接終結比賽，全場僅2安打的洋基拿下勝利！