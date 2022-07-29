網紅波特王（Potter King）長相帥氣，以「幹話搭訕術」、「波特看時事」等系列影片打開知名度，雖然目前和前東家的糾紛尚未落幕，不過仍持續更新YouTube頻道陪伴粉絲。在最新上傳的影片中，他穿上刑警背心大膽撩起女警，讓警車充滿粉紅泡泡，而後更自曝身世，原來父親在他國中一年級過世後，就由阿嬤辛苦拉拔長大，藉自己的經歷鼓勵青少年，超勵志的正能量引起許多網友迴響。

暑假是青少年被詐騙的高風險時期，隨著假期展開，波特王也和高雄市警局少年隊合作拍片，不僅穿上刑警背心，他也跟著少年隊員警搭上警車一同巡邏，提醒青少年避免落入詐騙集團陷阱。警車上，他向女警請教問題，不忘展現花式撩妹的功力，用「妳更適合什麼隊？」、「跟我出雙入對（隊）。」逗得員警們哈哈大笑。玩笑開完，波特王也轉變話風，突然真情告白，以自己被阿嬤隔代教養的成長經驗，鼓勵有類似背景或正迷惘的青少年們，遇到挫折試著轉念思考，並呼籲大家別碰「黃、賭、毒」走上歪路，「做個對社會有用的人，不要做一個對社會有副作用的人。」

波特王在新影片中曝光身世，出身單親家庭的他父親早逝，後來由阿嬤照顧長大成人。（圖／翻攝自 波特王好帥 YouTube頻道）

波特王在新影片中曝光身世，出身單親家庭的他父親早逝，後來由阿嬤照顧長大成人。（圖／翻攝自 波特王好帥 YouTube頻道）

波特王的父母在他有記憶前就已經離婚，但父親卻在他國一時「登出人生online」，剩下他和阿嬤一起生活。波特王說，父親走的那一年，他看阿嬤哭得撕心裂肺，卻因為必須扛下照顧他的責任，不得不堅持上班面對現實，「我看到這樣的場景，就在心裡跟自己說，我不希望變成她人生中無法卸下的重擔。」他也用自己的真實故事鼓勵家庭背景相似的年輕觀眾，不要自卑，要有自信，「就學著轉念一下，像我們這種優秀的人，人生副本的難度本來就會被設定得比較高，不然我們一不小心可能就破關了。」既然家庭背景不能改變，他認為，那就改變心態，人生會遇到許多挑戰，希望大家要記得為自己勇敢。

新影片上架後，不但吸引超過10萬人次觀看，也獲得大批迴響，許多網友都被影片內容所感動，紛紛留言「這集超勵志的。」、「今天這段影片內容真的好暖心！」、「真是有笑有淚的企劃！」、「給阿嬤一個大大的讚，也給波特王一個大大的讚。」