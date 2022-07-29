縣府衛生局今（29日）在水情中心說明「雲林銀光樂活園區」案，即將卸任的臺大雲林分院長黃瑞仁（右五）、即將接任院長的馬惠明副院長（右四）都出席，左四是雲林縣長張麗善。（周麗蘭攝）

「雲林銀光樂活園區」預定地（圖右）位於目前門診大樓的正對面。（周麗蘭攝）

「雲林銀光樂活園區」預定地位於目前門診大樓正對面的停車場。（周麗蘭攝）

雲林縣府配合衛生福利部「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，協調輔導臺大醫院雲林分院設置200床住宿型長照床位，獲衛福部補助3億元，地點敲定位於該院斗六院區對面的文觀處停車場用地，將打造為「雲林銀光樂活園區」。

雲林縣65歲以上老年人口近13萬人、比例已達19.7％，但縣內長照床位僅約4000床，可說一床難求，為因應人口快速老化，雲林縣府協調臺大雲林分院興設開辦住宿型長照機構。

衛福部核定補助3億元，土地由雲林縣府無償供臺大雲林分院興建，預定地是斗六市大學路旁、文化觀光處轄管的停車場。

縣長張麗善表示，考量臺大雲林分院照護動線，以及「樂活友善健康服務」的概念，目前「停二」基地是最佳選擇；周邊有大專院校、公務機關、文化中心、體育館、公園綠地，除了醫療照護方便，還有健康休閒、青銀文創、公共服務機能，一定能實踐雲林銀光樂活的願景。

張麗善說，根據臺大雲林分院提出的規畫，將新建長照大樓、門診醫療大樓、立體停車場；長照大樓是地上7層地下1層，將有包含照護住宅在內的200床長照住宿型床位，也作為臺大學士後護理學系教學空間，以及縣內長照人才培育的教學實習場域。

門診大樓除作為門診、行政辦公區域，亦作為高齡醫學如失能復健、輔具、銀齡營養照護的示範場域。

臺大雲林分院目前行政區域重整後，預計可加速院方因空間不足而遲未能開設的76床急性床位，解決大斗六區域病床壅塞的沈痼。至於周邊停車問題，立體停車場將興建5層高，提供450席車位，比目前平面停車場250席多出200席車位。

張麗善表示，期待藉由臺灣大學金字招牌培育專業人才，促進在地就業機會，讓鄉親能就地安養，也透由「樂活園區」案啟動大斗六都市計畫案，翻轉高勞力人口農業縣市，蛻變為宜居樂活新城市。

縣府衛生局今（29日）在水情中心說明該案，即將卸任的臺大雲林分院長黃瑞仁、即將接任院長的馬惠明副院長都出席，黃瑞仁將於8月1日卸任，這也是他最後一天在雲林上班，他正參與角逐臺大校長遴選。