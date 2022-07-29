在蘋果公司發布亮眼的財報後，分析師對其營運前景提出警告，稱中國經濟乏力迫使消費者削減支出，蘋果應該要為中國需求轉弱做準備。

蘋果周四公布第三財季（截至6月25日）大中華地區營收年減1%，中斷了該地區連續幾季強勁增長的記錄。集團總體營收年增2%，優於市場預期。

執行長庫克表示，大中華區營收下滑是因為中國城市嚴格的封控措施迫使數千萬人不能出門，並重創中國經濟，「當時我們確實看到需求下滑，但我們也確實看到在第三財季末這些城市的需求反彈」。

蘋果本周稍早在中國官網推出iPhone手機等硬體的降價促銷活動，當銷售放緩時，蘋果偶爾會採取這樣的行動。

根據Counterpoint Research周三出具的報告，今年4～6月中國智慧手機整體銷售額較去年同期大減14.2%，而銷售量更創下10年新低。儘管iPhone手機銷量減少5.8%，但在中國的占率微幅擴大至15.5%，這表示與Oppo、小米和vivo等中國本土品牌相比，鎖定高價路線的蘋果手機受到的衝擊較小。

IDC分析師Will Wong表示，和2020年底第一次解封後手機需求激增的情況不同，這一次中國的手機銷量料將萎縮。這不僅是因為封城，還有其他因素，例如政府對科技業的整改，以及房地產市放緩，都對消費者信心造成負面影響。

蘋果即將在秋季發布新一代iPhone機型。Canalys分析師Nicole Peng表示，新iPhone手機在中國的銷量不太可能超越去年的iPhone 13。高階手機在中國的銷售往往具有韌性，但蘋果或許應該擔心需求本身正在減弱。