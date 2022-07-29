聯發科(2454)今日舉辦法人說明會，第二季營收、獲利持續登頂，符合市場、法人圈的創高預期，展望第三季，執行長蔡力行表示，近幾個月高通膨影響消費者信心，總體經濟的挑戰增加了市場需求的不確定性，聯發科觀察到客戶及其銷售通路已開始積極調整庫存，預期未來的兩到三個季度都會持續。

聯發科釋出第三季財測，預計在客戶持續的庫存調整之下，預期第三季營收以美金對台幣匯率1比29.5計算，將在1417億至1542億之間，與前一季相比，約下降1%至9%，與去年相比，約成長8%至18%，營業毛利率預估將為49%±1.5%，費用率預估將為26%±2%。

蔡力行表示，近幾個月高通膨影響消費者信心，總體經濟的挑戰增加了市場需求的不確定性，亦導致晶片需求的下降，因此，聯發科觀察到客戶及其銷售通路已開始積極調整庫存，預期未來的兩到三個季度都還會持續調整，在這樣的環境下，聯發科會謹慎管理庫存、成本及費用，也期望在多項具規模的業務穩健成長下，即使在下行循環中的波動度亦較低，此外，即使面對市場短期的不確定性，聯發科也將持續積極投資關鍵技術。