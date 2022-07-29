遊戲新幹線今（29）日公開旗下古風二次元武俠手遊《指劍江湖》五大門派特色及玩法介紹，並釋出首支五大門派主題MV，帶領玩家搶先一覽各家武學優勢。

《指劍江湖》五大門派主題曲

從筆墨間到沉浸式影音 打造新時代武俠體驗

《指劍江湖》匠心打造身歷其境的沉浸式玩法，將龐大的世界觀以文字、配音、動畫、遊戲、音樂等多種形式呈現，讓玩家每分每秒都能身處在遊戲世界中，體驗浩氣磅礡的「武俠人生」。

視覺上，研發團隊精雕細琢每一幀畫面，於人物穿著和配飾上極為考究，將寫實和古風詩意完美融合，並將千萬字劇情文本，轉化成超過四百分鐘的大量動畫影片，向玩家展現各門派獨立的完整劇情，與愛恨交織的人物關係。

聽覺上，團隊也特別邀請人氣聲優進行配音，賦予遊戲角色豐富的情感與生命力，讓玩家藉由角色的代入產生共鳴，並為每個門派製作專屬MV歌曲，從曲風到歌詞細細品味不同門派的特色。

除此之外，《指劍江湖》在場景設計及環境互動等細節也相當細緻，像是天氣變化不僅只有光影的呈現，雨天時人們還會撐起雨傘，還可以打碎路邊的木桶、欣賞七秀坊的劍舞表演。若依據「少林」、「七秀」、「萬花」、「天策」、「純陽」的順序體驗五大門派，還能發現隱藏在劇情中的小巧思，而使用各門派掌門角色時，與門派地圖中所有角色對話，即會觸發弟子恭敬以待，還能開啟隱藏寶箱，帶給玩家許多未知的探索趣味。

五大門派技能展示

《指劍江湖》目前開放「少林、天策、純陽、萬花、七秀」五個門派可供選擇，玩家進入遊戲後，將先挑選一位門派弟子作為首選角色並開啟主線任務，完成主線歷程後，可解鎖李復、秋葉青等經典俠客。同時，在完成該門派劇情後，可解鎖其他門派劇情體驗，並獲得對應門派的門派弟子角色。

純陽宮：只問真君何處有，不向江湖尋劍仙

以道法為要義的門派－純陽

純陽一脈由純陽子呂洞賓創立，是最貼近傳統意義上「劍俠」的門派。純陽弟子長年修道，令其氣質飄逸出塵，文雅瀟灑，關鍵時刻又不憚於出手，貫徹自身所求之道。

純陽弟子與純陽宮俠客

純陽武學定位為遠程及控制為主，操作簡易上手，可於團隊後方施展擊退技能掌握敵我距離，並結合定身技配合團隊打出有利的站位和佈局，同時爆發力也不容小覷。

純陽門派技能展示畫面

天策府：盡誅宵小天策義，長槍獨守大唐魂

守護大唐的東都之狼－天策

天策府，乃太宗還是秦王時所創。至太宗稱帝後，天策府更成為負責江湖事務的秘密機關。天策弟子信奉大唐為正統，他們身著厚甲重鎧，鐵血陽剛、英姿颯爽，視守護大唐、百姓安寧爲己任，「滅」字大旗所到之處，萬物肅然，神鬼皆伏。

天策弟子與天策府俠客

天策武學以強攻型近戰輸出為主，擅長以長槍近距離制敵，有較強的防禦力，是少數可衝陣殺敵，亦可全身而退的強悍角色，由於可以上馬作戰，利用各種衝殺招式取得先機，是先手開戰的第一人選。

天策門派技能展示畫面

萬花谷：不求獨避風雨外，只笑桃源非夢中

以醫術聞名的世外桃源－萬花

大唐開元二十三年，萬花谷主東方宇軒遊歷四方，恍惚間誤入秦嶺青巖，感嘆西部山間竟有如桃花源之仙處，於是招納賢士在此隱居，並命之為「萬花谷」。

萬花弟子與萬花谷俠客

萬花武學定位為輸出兼輔助，作為雙心法門派，萬花專攻醫術，既可治療又擅長運用點穴制敵控場，輸出主要為用毒，持續傷害是其特色，故較考驗個人走位及操作技術。相對來說比較適合輔助隊友，是持久戰的必備人選。

萬花門派技能展示畫面

七秀坊：西子湖畔西子情，樓外樓中雨霖鈴

一舞劍器動四方－七秀

七秀坊的起源可追溯到神龍年間，當時武林奇女子－公孫大娘，在瘦西湖畔創立了憶盈樓，並收養數名子女。十餘年後，其中七名孤女在江湖闖出一片天地，因而遂一命名為「七秀」，憶盈樓也更名為七秀坊。一時間，七秀坊成為與萬花谷、長歌門齊名的大唐三大風雅之地之一。

七秀弟子與七秀坊俠客

七秀弟子舞技超群，劍術一流，曼妙舞姿中更是暗藏玄機，移動速度高，自帶霸體技能，能輕易拉開與對手間的距離，各種解控和閃躲效果也較剋制外功職業，做為與萬花一樣的雙心法人物，七秀本身的傷害能力不低，以群攻招式對更多目標造成傷害，同時還能給予隊友不低的治療量，經常出人意表地顛覆戰局。

七秀門派技能展示畫面

少林寺：佛音亦有豪情意，天下武功出少林

以禪入武、禪武合一－少林

少林寺乃天下第一名剎，禪宗祖庭，中華武術的發源地。少林武學講究以禪入武，禪武結合，招式大開大闔，穩重而不遲滯。

少林弟子與少林寺俠客

少林定位為控制和防禦，生存能力強，擅長以長棍近距離制敵，剛猛揮滾禪武合一，破陣獅吼防守牽制，團戰之中，群嘲效果拔群，在隊伍中則能給隊友製造安全的輸出環境。

少林門派技能展示畫面

遊戲進度搶先報，引領玩家一探江湖祕聞

遊戲新幹線表示，為了讓玩家能輕鬆無負擔的享受遊戲，正積極與原廠討論優化遊戲內容，包含加速遊戲進程及賽季更新速度，優化副本機制並降低組隊門檻。

為提供玩家們快速掌握第一手情報，官方粉絲團連續一個月每晚8點釋出「指劍人生」系列短片，講述江湖大小事，並舉辦「指劍進度說明會」，由營運團隊說明遊戲上市進度，回覆玩家疑問，後續也將釋出更多台灣專屬活動與內容，希望能帶給玩家更多驚喜與樂趣，敬請玩家持續關注《指劍江湖》粉絲團。