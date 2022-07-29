台鐵嘉義車站微改造，旅客認為候車廳空間也被大大減掉了。（廖素慧攝）

台鐵嘉義車站微改造，售票大廳敞亮。（廖素慧攝）

台鐵嘉義車站微改造，第一月台動線指標更新。（廖素慧攝）

嘉義車站微改造今天公布成果。（廖素慧攝）

台鐵斥資1300萬元、用「減法」美學微改造嘉義市市定古蹟嘉義車站，車站門面、大廳、候車廳、月台等「卸妝」，29日公布素顏美肌的樣貌，但有旅客認為候車廳空間變小、座椅也減少，想念原本的寬敞明亮及窗外的景觀。

台鐵去年至今年5月間微改造嘉義車站，拆掉大門屋頂「嘉義車站」4個字，門面、大廳、候車廳、月台等都有減項改變，保留門窗、天花、牆面、地磚等，將販賣部、旅遊服務中心等設施集中放置在候車廳，動線指標系統化，還建置自動售票機，整合售票及服務櫃台，機電管線整合換新，更新照明、油漆、屋頂漏水修繕。

許姓旅客認為整體看來不錯，但中高齡及身心障礙族比較需要人員或可親近性的服務，售票處、進出月台的動線等仍可再便利些。

陳姓旅客說，他常搭火車往返嘉義及台南，候車廳中央塞進服務中心、販賣部，占掉很大空間，限縮了旅客走動的空間，座椅也減少了，以前可以看到窗外的寬敞明亮透視的視覺都沒有了，台南車站也改造過，但不會這樣。

台鐵局長杜微表示，台鐵與台灣設計研究院合作，透過美學重整嘉義車站風貌，提供更優質的服務，也考量到高齡者的需求，動線有調整、服務台及售票都有無障礙設計，未來鐵路高架化的車站也會考量到高齡者的便利性。

嘉義市副市長陳淑慧表示，嘉義車站的整體形象需要內外一併改善，未來鐵路高架化會建新車站，目前嘉義車站是過渡期，市府配合這次微改造計畫，自籌960萬元及爭取中央補助640萬元，進行站前廣場空間改善，將會讓嘉義車站再亮起來。