中央流行疫情指揮中心29日公布桃園新增2392例本土個案，桃園市衛生局長王文彥表示，相較28日2385例，上升0.29 ％，而其中65歲以上個案占9.32％、18歲以下個案占21.20％；另全國今日新增2萬2983例，較昨日2萬3822例，下降3.52％，整體疫情持平緩降。

王文彥指出，提升嬰幼兒接種疫苗比例，可減少未來病毒感染後重症發生，市府30日於29所學校再開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供年滿6個月至5歲嬰幼兒疫苗接種，其中有27校為上午8時至12時、2校為下午1時至4時提供接種服務，呼籲家長踴躍陪同嬰幼兒前往接種。而家中嬰幼兒在接種疫苗後2至3天內，如有持續發燒超過48小時、呼吸困難等症狀，請立即就醫，並告知疫苗接種史。

王文彥提醒，國際間Omicron亞型變異株BA.5帶來的疫情仍在發展中，民眾仍應做好自主落實防疫措施，儘速完成疫苗接種，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，也呼籲尚未完全接種COVID-19疫苗的民眾，可至合約醫療院所完成疫苗接種，保護自身及親友健康。

王文彥提到，桃園市居家照護目前在案數共1萬7358人，照護案件累計51萬5602人，已完成51萬2374人，累計完成率約99.4％。截至7月28日，桃園專責ICU開設42床、收治28人、空床數14床；專責病房514床，收治175人，空床數339床，收治比率約34％，醫療能量充裕。