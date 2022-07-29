民進黨台北市長競選發言人莊瑞雄昨日（28）刊出一張陳時中吃泡麵的照片，表示陳跟松山的朋友相見後，9點才回到辦公室，泡了一碗酸菜牛肉麵當晚餐，「生活相當簡單」。網友則質疑，湯匙跟筷子都在桌上，那陳到底是用叉子喝湯還是吃麵？認為應是在作秀，有人更狠酸：「演的啦！」

莊瑞雄昨日晚間11時許在臉書發文表示，陳時中當晚跟松山的朋友相見歡後，9點才回到辦公室，泡了一碗酸菜牛肉麵當晚餐，不僅很快就碗底朝天，還稱讚很好吃，他很想跟陳說「其實阿Q桶麵比較好吃」。

莊瑞雄指出，擔任陳時中的發言人以來，他發現陳時中跟他一樣都是很「簡單」的人，一碗泡麵就能心滿意足。

此文引發熱議，不少網友則在臉書相關新聞頁面留言狠酸：「吃個泡麵就讓黨內感動成這樣啊？一餐忘記吃不就直接讓你們哭出來」、「道具和笑容實在太假了啦！」「每次選舉都來這一套」；也有人抓包：「湯匙跟筷子好乾淨喔，用什麼吃麵的啊，真是最高境界」、「麵都快吃完了，筷子和湯匙、衛生紙還那麼乾淨？吃完唱歌去！」「所以你到底是用什麼餐具吃麵？演的啦！作秀啦！」