彰化縣111學年度中小學校長交接典29日上午在民生國小仁愛樓音樂廳舉行，縣長王惠美主持。（吳敏菁攝）

彰化縣111學年度中小學校長交接典29日上午在民生國小仁愛樓音樂廳舉行，縣長王惠美主持。（吳敏菁攝）

彰化縣111學年度中小學校長交接典29日上午在民生國小仁愛樓音樂廳舉行，縣長王惠美主持。（吳敏菁攝）

彰化縣111學年度中小學校長交接典29日上午在民生國小仁愛樓音樂廳舉行，縣長王惠美主持，計有鹿鳴國中等35校辦理校長交接，教育處長王智弘擔任監誓人，主計處長蕭秀瑛擔任監交人，國中9位校長留任、5位校長調任、3位校長新任，國小30位校長留任、3位校長續留、19位校長調任、8位校長新任，任期自2022年8月1日至2026年7月31日。

彰化縣長王惠美致詞，彰化縣沒有6都豐富資源，但有不輸6都的教育實力，校長在校努力辦學，將各校特色充分發展，教育是國家發展與進步的根本，時代日新月異，近幾年致力推展英文與科技AI教育，讓孩子有國際觀，銜接世代潮流，也要拜託校長要將品格教育深植孩子心中。

國中部分：二水國中陳靜宜校長調任社頭國中、社頭國中周昌憲校長調任田尾國中，田尾國中林正源校長調任秀水國中、花壇國中黃柏創校長調任線西國中、線西國中許毅貞校長調任鹿鳴國中。

花壇國中由候用校長凃明秀接任、二水國中由候用校長吳建中接任、民權國中小由候用校長葉方琦接任。其餘留任、續任。

國小部分：土庫國小謝秀華校長調任鹿東國小、南港國小陳鴻杉校長調任新水國小、民權國中小林雅慧校長調任東興國小、水尾國小林素鳳校長調任三潭國小、溪湖國小郭書源校長調任朝興國小、朝興國小蕭健治校長調任培英國小、培英國小施舜馨校長調任新港國小、新港國小陳曉琪校長調任和美國小、育新國小梁瑞祺校長調任大興國小、大興國小顧淑芬校長調任湖西國小、湖西國小吳耀騰校長調任靜修國小、新民國小楊巽斐校長調任南州國小、南州國小林茂興校長調任成功國小、成功國小陳靜婷校長調任萬來國小、萬來國小陳彥龍校長調任田頭國小、好修國小熊黛綾校長調任伸仁國小、伸仁國小陳錦廣校長調任東芳國小、東芳國小鄭玟玟校長調任村東國小、村東國小陳宇杉校長調任文昌國小。

海埔國小由候用校長王明雅接任、土庫國小由候用校長王聖賢接任、南港國小由候用校長陳妙花接任、溪湖國小由候用校長吳建賢接任、水尾國小由候用校長黃姿綺接任、育新國小由候用校長林媛萍接任、新民國小由候用校長黃懷萱接任、好修國小由候用校長趙千慧接任。其餘留、續任。