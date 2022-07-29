屏大學生以輕黏土型塑辦桌上的數道手路菜，瞬間喚起眾人回憶。（林和生攝）

長治鄉繁華地區過去被譽為總舖師的搖籃，但隨著辦桌文化式微，鄉里間封街辦宴榮景已經少見，屏東大學社會學展學系利用暑假期間，走入社區、訪談地方耆老，讓總舖師講述過去那段美好回憶，最後選在老宅舉辦文化展，藉此重現傳統嫁娶與辦桌的熱鬧景象。

長治鄉繁華地區舊名為番仔寮，由繁華、繁榮、繁昌與繁隆四村組成，夾雜在客家、原民中的閩南聚落，族群間生活機能緊密；家中四代總舖師的陳世昌說，或許是人口聚集、造就產業發達，當時各路門派都有擁護者，吸引饕客聞香而來，自己也曾受邀到北部辦桌，4、500桌的大場面早就習以為常。

但隨著時代演進，喜宴多選在大餐廳進行，路口封街辦桌文化逐漸式微，屏大社發系老師林育諄今年暑假帶領12位學生，選在繁華社區駐點，進行社區踏查，透過與地方耆老與廚師的互動，了解到農村藉由娶某與辦桌方式，感受古早時代喜宴的溫馨，更象徵總鋪師代代傳承的驕傲及使命。

林育諄透露，總舖師口裡總說著辦桌時候的甘苦，夏天必須忍受高溫，趕著出菜就像打戰，往往天還沒亮就必須備菜，但主人家一有需求，又兢兢業業的大展廚藝，感受到使命必達的職人精神。

學生們透過廚具收集，更以輕黏土重現豐富菜色，共策畫包括「嫁娶的禮俗與文化」、「繁華食光：辦桌菜」及「辦桌菜的推手：總舖師」三個主題，呈現繁華當地的辦桌與婚嫁習俗。

參與的屏大學生李柏翰說，從不知道一個嫁娶過程能有那麼多習俗，也看到總舖師雖然面對時代的洪流，始終能秉持初終的繼續傳承技藝，非常令人感動。