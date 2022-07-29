海葡萄有「綠色魚子醬」之稱，金門縣水產試驗所養殖成功，今年收穫頗為可觀，即日起至8月5日開放登記購買。（金門縣水試所提供）

海葡萄有「綠色魚子醬」之稱，金門縣水產試驗所養殖成功，今年收穫頗為可觀，即日起至8月5日開放登記購買，與鄉親分享健康食品。電話：082-326408。

此次批售數量有限，賣完為止。販售規格為1盒裝100公克，嘗鮮價200元。已登記之民眾，該所將於8月8日至8月19日陸續電話通知領取。相關資訊也將刊登於水試所的Face Book「守鱟幸福」粉絲專頁，歡迎民眾查詢。

水試所說明，「海葡萄」為海洋中的一種綠色藻類，外型一串串，大小與魚子醬相仿，口感與鮭魚卵相似，色澤半透明翠綠色，因此被譽為「綠色魚子醬」，多運用在高級日式料理中，是十分珍貴的食材。

海葡萄主要由海藻多醣、膠原蛋白和膳食纖維組成，胺基酸組成均衡，含有DHA、EPA、ARA等珍貴的不飽和脂肪酸；礦物質和維生素含量豐富，是極具特色的食用海藻。

該所提醒，新鮮的海葡萄需於陰涼處常溫保存，盡速食用完畢，不可冷藏，不可冷凍。因該所使用天然海水養殖，海藻上會有附生的小型海洋生物，這些都是正常情況，料理前可以飲用水清洗數次後，再以冰水冰鎮10-20秒，增加脆度，口感更佳。

常見料理方式：依個人喜好，可沾取沙拉醬、和風醬、果醋類、醬油、芝麻醬等沾料食用或入菜至各式料理中。食用時再沾取醬料，否則會因滲透壓不同導致海葡萄萎縮，影響口感及美觀。