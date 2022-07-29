蕭煌奇、浩子與曹雅雯主持的華視、公視台語台《上奅台灣歌2.0經典傳奇》本周主題「我的經典傳奇」將聚焦在3位主持人的經典歌曲上，他們也分別帶來對自己別具意義的收藏。

浩子曾經暫別演藝工作，砸下600萬帶著全家環遊世界，自曝：「每到一個國家就買一棟房做紀念。」並秀出別具異國風情的收藏品小房屋擺飾，大老遠從希臘聖托里尼、義大利威尼斯帶回家，讓曹雅雯看了直呼：「超可愛！」

主持人各自邀在音樂界的好朋友助陣，浩子找來金曲歌王謝銘祐、新生代歌手蔡家蓁。其中，謝銘祐曾擔任浩子首張專輯《共你惜惜》的製作人，蕭煌奇問浩子如何邀他當製作人時，謝銘祐自稱擔任製作人的兩個條件，一是歌手要能自己創作，二是歌曲要夠好聽，並稱讚浩子是「是真的很愛音樂的人」，讓浩子聽了非常開心。

浩子也特別和師妹蔡家蓁合唱他填詞譜曲的〈沙漠小巴〉，歌王謝銘祐也帶來他的經典歌曲〈彼卡皮〉，動人歌聲讓曹雅雯現場聽到落淚。《上奅台灣歌2.0經典傳奇》每周六晚8點在公視台語台，周日晚8點在華視首播。