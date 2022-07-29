基隆巿的開基老大公廟28日的深夜11點，舉行「起燈腳」儀式，由市長林右昌及今年輪值主普黃姓宗親會等人，共同點亮上千盞普渡公燈下，而這也是正式宣告全台的中元祭正式開始，29日的下午1點30分開龕門，就是俗稱開鬼門，這一刻開始，就讓好兄弟們來陽間接受大家供養。而基隆的老大公廟，是全台惟一，且己經祭拜168年，歷史攸久，被視為鬼門開關皆要由此。

基隆巿開基老大公廟，是全台最早的老大公廟，獨一無二，最重要的是，每一年的中元節，都會以老大公廟的開燈及開龕門儀式下，做為開鬼門關鬼門的儀式指標，所以，每年的七月一日及最後一天，都是最重要的時間，基隆巿長都會親自主持，以示尊重。

不過，究竟什麼是老大公呢？這攸關早期從大陸來台灣開墾的移民，當時基隆地區有來自彰州及泉州的移民，二方人馬為了爭地盤土地界線、水道灌溉、商業利益等，經常武力相向械鬥，造成死傷人數不斷。

最激烈的一場，就圶於咸豐初年，當時有二群人以現在的南榮公墓為界，在一場的械鬥中死了108人，後來經過協調，雙方有感死傷重大，失去親人的痛苦，也不願再彼此爭戰，因此，協議和解，並將108人下葬，其墓園就稱為「老大公墓」。

之後，二派人馬輪流祭祀，一共分成１１個姓氏的宗親輪流，這也就是基隆姓氏輪流主普的由來。也因為有「老大公墓」在，大家都不再械鬥，遇事情都以協調方式進行，避免再有人傷亡。為此，大家更感覺這108位先人的護佑，更加尊敬。

到了1855年時，合葬的地點要改建為海軍宿舍，於是老大公墓被迫遷於現在的位置，並且於1984年時，改名為「老大公廟」，之後就開始中元普渡的儀式。

而隨著遷入人口變多，當地人有感「老大公」的護佑，於是也要求自己姓氏宗親也能參與，於是就分出更多姓氏，目前一共有十五組姓氏輪值，所以，每一組姓氏要輪到當主普，可是要等15年，因此，每年輪到的姓氏宗親會，都非常重視，一定要辦的熱鬧澎湃，據了解，辦的愈熱鬧，宗親會也會愈旺。