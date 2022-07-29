內政部長徐國勇29日下午出席警政署署務會報，強調淨化選前治安的重要性，要求全國各警察機關應持續強力掃蕩黑幫，積極查賄制暴，落實各項整備工作，縝密候選人維安部署，確保選舉期間的治安「平安、平順、平穩」。

徐國勇表示，近期南投槍擊案迅速偵破、第二波掃黑重點打擊幫派堂口分會、隱身特定政黨幫派等，有效壓制黑道氣焰。他感謝員警的努力與辛勞，要求警方繼續查金流、斷源頭，切斷犯罪所得，展現警察捍衛公權力的決心及行動力。

徐國勇表示，距離年底地方公職人員選舉僅剩120天，各警察機關應全面防制任何組織假藉政黨或宗教等名義，以金錢或暴力介入選舉，尤其應嚴防境外勢力的滲透及假訊息影響選舉等行為，任何可能影響選舉的犯罪，均應深入查處、向上偵辦。

另對於候選人人身、住居所、各式競選造勢活動與處所、投開票所、選票印製及護送等維安工作，各警察機關亦應落實各項整備工作。徐國勇以日本前首相安倍晉三遇襲身亡事件，提醒維安工作切勿過度自信，魔鬼藏在細節，應縝密維安部署，確保警衛萬全。

徐國勇也提醒，大選期間警察同仁維護治安工作繁重艱鉅，請全國警察機關首長，應妥適規劃各項勤務作為，以適切、有效為原則，避免警力過度使用；主動關懷員警，適時提供必要諮詢與照護協助，確保同仁身心平安健康。對員警的辛勞與奉獻，應予即時有感獎勵，以鼓舞工作士氣。