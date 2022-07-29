苗栗縣29日新增確診643例。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣29日新增本土確診643例，縣府衛生局表示，目前國內猴痘確診病例為2例，感染來源為美國及德國，並對49個國家猴痘旅遊疫情警示提升至第2級，我國向國外採購的猴痘口服抗病毒藥物tecovirimat，已運抵國內，將完成程序後配撥疾管署各區管制中心。苗栗縣目前尚無通報案例，如有採檢、檢驗或用藥需求，將由就醫醫院主動向衛生局提出申請，衛生單位會立即啟動相關疫調，請民眾放心。

衛生局指出，有關猴痘疫情，已於今年6月23日由衛福部公告為第2類法定傳染病，目前國內累計通報13例疑似病例，其中2例是境外移入確診病例，感染國家為德國及美國，其餘11例已排除。另自6月30日起，將具有本土或不明感染源猴痘個案的49個國家旅遊疫情，提升至「第2級警示」。

衛生局長張蕊仙提醒，鄉親若前往這些國家，應避免可能與不特定人士密切接觸的社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。

研究顯示，兒童完整接種疫苗，對於預防重症達80─90％保護力，預防MIS-C有效性更可達90％以上，目前本縣6個月至5歲莫德納接種率6.3％，任何疫苗都有固定的施打時程，打完2週之後才會產生保護力，在醫師評估可以施打的情況下，新冠病毒疫苗與其他預防注射的時間不必刻意分開，可以在「同1時間不同部位」施打，不但可避免延誤施打時程，也可以節省家長往返的時間。提醒家中有6個月以上嬰幼兒的家長，應儘速安排完成疫苗接種，讓家中小寶貝能儘速獲得疫苗保護力，也較安心於暑假期間出遊。有疫苗施打需求可逕洽56家幼兒疫苗合約院所預約接種。

衛生局指出，中央針對高雄造船廠男性員工感染BA.5案，公布定序報告，指標個案的兩個兒子均感染BA.5，確定為國內首例BA.5家庭群聚，也是首見本土兒童BA.5案例。面對多變的疫情，縣長徐耀昌強調疫苗接種為防疫工作重要一環，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，本縣65歲以上長輩，以及原住民身分55歲以上，完成接種第4劑疫苗，現場可領500元禮券及2支快篩試劑，僅剩倒數3天，敬請把握機會。