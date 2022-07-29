台股在反彈千點後，呈現狹幅震盪，目前進入整理格局並仍守在月均線之上。日盛投信認為，目前市場上多空消息大多已經反映在盤勢上，預期在進一步的通膨數據或經濟數據出來之前，指數會持續在萬五關卡處多空交戰，短線趨勢仍偏多。產業方面，電子股看好HPC、伺服器、智能車供應鏈、蘋果概念股；傳產方面，汽車族群、生技、製鞋、受惠解封之一般消費股等族群。

Fed宣布調高利率3碼，主席Powell表示9月會議不再給出明確前瞻指引，市場預期升息步伐將有所放緩；美國第二季GDP負成長0.9%令市場對於經濟衰退感到擔憂，然美股仍以上漲作收，顯見市場已快速消化利空，並加大疲弱經濟數據將使FED放緩升息預期。美股受激勵大漲可望帶動台股再度挑戰近期高點。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，貨幣緊縮政策壓力正在下降中，目前至年底尚有三次利率決策會議，市場預估總共將會再升息四碼；貨幣政策壓力下降後，市場風險偏好有望提升。此外，預期基於美國11月適逢期中選舉、政策焦點勢必逐漸朝就業和經濟增長傾斜，甚至明年上半年便可能開啟試探性降息預期下，投資人不妨把握第三季逢低分批、或採定時定額方式介入台股基金。