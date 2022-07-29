今年爐主黃大銘（右一）、基隆市長林右昌（右二）、基隆市議長蔡旺璉（左二）與立委蔡適應（左一）共同開龕門。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

已經傳承第168年的雞籠中元祭，29日中午在輪值主普的黃姓宗親會與市長林右昌等人，共同在基隆老大公廟開啟龕門，正式宣告為期1個月的中元祭展開。林右昌也在龕門前祈求老大公們，在接受人間供養之際，庇佑基隆市市運平順，市民心想事成、健康平安。

29日中午1時30分，輪值主普的黃姓宗親會爐主黃大銘，率各姓宗親會代表興祭，現場備有豐盛的各式祭品，啟墓扉、放鬼魂象徵歡迎好兄弟，來到陽間接受民間供養。

在虔誠焚香祝禱、行獻禮後，老大公廟主委陳丁寶將裝有鑰匙與名冊的錦盒交給林右昌，接著再轉交爐主黃大銘打開錦盒取出紀錄簿，寫下開龕門時辰和姓名。待時辰到，在信眾及各宗親會代表注目中，林右昌陪同黃大銘持鑰匙開啟廟內龕門，代表中元祭正式揭開序幕。

林右昌表示，開龕門是每年中元祭重頭戲之一，象徵老大公好兄弟要到陽間接受大家供養，從點燈夜到今天開龕門整個科儀進行都非常平順。他相信今年主普都會圓滿順利平安，市運平順，市民心想事成、健康平安。

基隆的中元祭起源可以追溯到清咸豐年間，當時漳泉移民發生大規模械鬥，在死傷嚴重之際，雙方商議建立「老大公墓」並輪流祭祀。也因為老大公廟祭祀的是各姓先民，因此台灣其他地方稱為「開鬼門」的科儀，在基隆稱之為「開龕門」，意味著先民已被視為義士，升格為神。