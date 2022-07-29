林耕仁29日拿出「新竹市政府工程施工查核小組查核紀錄」，清楚寫明球場完工日期是12月底，質疑為何球場提前開放使用。（林耕仁團隊提供／王惠慧新竹傳真）

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新竹棒球場爭議不斷，國民黨新竹市長參選人林耕仁29日拿出「新竹市政府工程施工查核小組查核紀錄」，清楚寫明球場完工日期是12月底，質疑為何球場提前開放使用？市府表示，棒球場未驗收先使用，有前例可循，且主要項目完成後，經多方確定才開始使用。

依照查核紀錄資料載明，球場變更設計且增加預算後，完工日期是今年12月31日，林耕仁質疑，市府為何沒有依照查核小組所紀錄的時間執行？若依原定時間，相信會有更多時間，改善球場缺失，也不會有球員受傷。

林耕仁批評，原訂完工時間是12月底，但市府好大喜功，不顧觀眾與選手安全，也要執意開幕求取政績，眼中完全只有政治利益。

對此，市府工務處副處長游蘭英表示，行政院昨也說過，公共工程取得使用執照後，雖然未完成驗收也可先行使用，過去都有前例可循。

游蘭英說，棒球場主要項目完成後，都有經過查驗、測試、試營運，在開幕賽前為進行壓力測試賽，並請球團、中華職棒進行場勘與修正，多方確定場地狀態後，才開始使用。

事件發生至今一周，林耕仁不斷質問市府到底是誰下令，讓球場沒驗收就開幕，並委請律師組成團隊，主動協助球員申請國賠。他也說，市府可以繼續規避責任，「落跑二人組」也可以繼續神隱，但真相只會愈辯愈明。

富邦悍將林哲瑄也在29日上午於臉書透露，自己確定開刀，盼傷勢能喚醒各界對球場安全重視。教育處副處長沈靜濤表示，有關林哲瑄選手受傷情形，市府與富邦球團保持聯繫，了解林哲瑄傷勢，代理市長陳章賢也與富邦球團領隊林華韋保持聯繫，希望提供需要的協助。

沈靜濤說，市府以誠摯的心情，關心球員身體狀況，也會以最專業的角度改善球場，提供球員更安全的比賽環境。