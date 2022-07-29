不少公司都會為了工作溝通方便，創立專屬的工作群組，但離職時許多人常會傷透腦筋，糾結要怎麼退得低調又自然。一名網友發文表示，同事離職踏出公司大門的瞬間，就立刻退出群組，讓他不由得感到欽佩，對此，有內行網友立刻提醒，倘若退群時機沒抓好，日後恐怕會引來官司纏身。

原PO日前在《PTT八卦板》發文表示，有一個同事剛跑完離職手續，隔天就再也不會在公司出現，並透露，「平常在公司大家都不太喜歡他，做事也不太行」，不過讓原PO訝異的是，這名離職同事在剛踏出公司的那一刻，居然「直接秒退群組」，讓原PO看了覺得又坦率又帥氣，反思如果換做自己，可能會感到不好意思，拖延個幾天才退出。原PO好奇發問，「換作你各位會等到什麼時候退群組啊」。

貼聞曝光後，引起許多網友熱烈討論，「走出大門就退啊，不退的才假掰」、「你不退也是被踢走啊」、「還沒退，可以偷聽八卦」、「公司有個離職在群組五年後才被公告退群」，其中更有人點出一個重要關鍵，「辦完手續就退啊，留著看到不該看的小心被告」。

過去《中時新聞網》曾報導，「LINE群組太多好煩？簡單一招默默退出不尷尬」，有網友分享低調離場的妙招，就是將LINE個人檔案中的姓名改成「unkown」或「不明」，再把個人大頭貼移除，這樣就能不被引起關注，退出後再把名字和大頭貼換回來就好。不過提醒民眾，這種小撇步僅限於人數多的大群組，否則還是容易被識破。