台東新蘭漁港72歲老屋主蕭坤誠在戶外栽種15年的肉桂樹，最近不明原因樹幹開始噴水，水量忽大忽小，1個星期從未間斷。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東新蘭漁港72歲老屋主蕭坤誠在戶外栽種15年的肉桂樹，最近不明原因樹幹開始噴水，水量忽大忽小，1個星期從未間斷，蕭坤誠夫婦直呼這輩子從沒看過這種奇觀。民眾推測是水管破裂造成，或是地下水層上漲擠壓；水電師傅聞訊查看，找了老半天，並未發現漏水或作假，只說真神奇！

美麗的東海岸新蘭漁港民宅外，1棵看似平凡的肉桂樹，仔細一看，樹根往上30公分處的樹幹上有個小洞，還源源不絕的噴出水來，水量小如涓涓細流，水量大時還噴到馬路上，奇妙的是，整個星期從沒間斷過。

居住在此60多年的屋主蕭坤誠說，當時是太太發現家中小貓跑到樹下喝水，因此發現樹幹噴水的奇特景象。蕭姓夫婦都說，「活了這麼大歲數，還是第1次看到樹幹噴水」，附近鄰居和民宿遊客也都跑來觀看，大家嘖嘖稱奇。

民眾推測，是因地下水層擠壓，造成樹幹噴水；蕭坤誠表示，這裡鄰近海邊，地下全是砂礫層，沒有地下水。居民表示，半個月以來都沒下過半滴雨，為何樹幹不斷噴水，也不知原因。

不少民眾聽聞前往查看這個奇觀，有人看了一旁的山泉水水龍頭，指出可能是水管破裂導致，2名台東市區的水電老師傅聞訊好奇前往察看，仔細檢查了老半天，卻發現水管沒有破裂也沒漏水，且肉桂樹周邊也沒有積水情形，「實在找不出水從何處來」，也沒發現任何怪異處，直呼真的好神奇。

在肉桂樹旁經營咖啡廳的曾姓友人以手捧接從樹中噴出的水，淺嘗了1口後表示，這沒有鹹味、應該不是海水。來自台北的林姓遊客以玻璃杯接水，大膽一口全喝下，說這個無色無味，但看起來很清澈、感覺水質很不錯。

蕭坤誠樂觀表示，比利時有著名的雕像尿尿小童，現在台東竟然也有肉桂樹尿尿，未來若噴水情形持續不斷，說不定會成為當地新的觀光景點。