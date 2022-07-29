頭份市最重要的四月八媽祖巡庄遶境祈福活動，原本安排了動力火車等最夯團體演出演唱會，但因遇到疫情而告延期，頭份市公所與永貞宮經過合議，決定在明天30日晚間，在頭份運動公園正式登場，歡迎各位粉絲愛好，踴躍到場，勿失良機。

頭份四月八是頭份市特有文化，不只傳承了世代間的回憶，也成為維繫各庄各里、家家戶戶的情感，是頭份獨一無二、最為重要的節慶，「2022頭份四月八 靚燈好客節」系列活動，在4、5月舉辦了「頭份老街市 戀戀四月八地景裝置」、「永貞宮及義民廟的廟坪藝文活動」以及「青年文化爐主─四月八之後生視角影片」等活動，而原訂5月7日舉辦的演唱會，以及7大廟宇集章兌換四月八紀念悠遊卡活動，因為疫情延後至7月30日頭份運動公園舉辦。

這次的演唱會的壓軸，是市公所邀請超級天團動力火車到場演唱，另外，知名歌手莫凡新、文慧如、人氣偶像All in 5、Yappy、陳孟蕎接力開唱，市長羅雪珠邀請大家齊聚頭份運動公園感受歌手們的現場魅力，若無法到現場參與的民眾也可透過緣頭小份臉書的直播線上觀看。

頭份市公所今年以輕旅行的概念，規畫之「YouBike遊客庄」旅遊摺頁，配合站點密集的YouBike，串連起五大庄神廟宇，如義民廟、大化宮、太陽宮、永貞宮、以及3座福德祠等共7座廟宇為旅遊主軸。

摺頁內容網羅頭份街頭巷弄的在地知名美食等，鼓勵遊客騎乘YouBike漫步在市內庄里間，體驗在地人文風情，遊客只要持摺頁於五大庄神廟宇集滿5個章，再持摺頁於30日晚上到晚會活動現場，即可在服務台兌換限量的「2022頭份四月八紀念悠遊卡」一張，兌換時間晚上6時起，1人1次限兌換1張，數量有限，換完為止。