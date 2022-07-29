依照財政部關務署統計，近年部分進口貨物有虛報貨名情況，以今年第二季而言，虛報貨名裁罰件數為1,696件、年增近五成，較去年第二季多出544件。

在各項虛報貨名中，以進口「酥脆油（適用關稅8％）」誤報為「棕櫚油（免關稅）」情形最常見，主要為兩者外觀相近且具備避稅誘因。

為解決長年以來貨物名稱認定爭議案件，同時減少虛報貨名情況，財政部關務署在今年3月中訂定發布「海關認定及審議虛報貨名要點」，以利進口人與四大海關單位一致性判斷標準。依要點，若同時符合「貨名申報不符」及「不具客觀合理依據」等兩項要件，即符合虛報貨名裁罰範圍。

從近年第二季虛報貨名裁罰案件統計觀察，2020年第二季為1,853件、2021年第二季國內進口需求受疫情衝擊降為1,152件、年減約四成，以台北關案件量占九成為大宗。

惟今年需求回溫，第二季虛報貨名裁罰件數高達1,696件，約年增47％。換言之，即使海關訂定虛報貨名要點以利進口人參考，但短期內虛報件數仍大幅回升，其法規成效有待觀察。