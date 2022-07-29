預期電玩遊戲銷售恐不如預期，日本索尼29日把本財年獲利預估減少4%，降至1.11兆日圓，約83.7億美元。同時，因電影與電視劇廣受歡迎，故上季營利成長9.6%，優於市場預期。

把本財年電玩遊戲業務下修16%的索尼，5月曾表示，隨著供應鏈斷鏈情況慢慢好轉，加上產能可望增加下，計畫在本財年將賣出1800萬台PlayStation 5電玩主機。上個財年，索尼共賣了1150萬台PS5。

索尼上季售出240萬台PS5，與前一年同期相比稍有成長。同時，即將推出的PlayStation遊戲包括11月的戰神：諸神黃昏(God of War：Ragnarok)。另外，索尼上季營利為3070億日圓，較市場預估值2890億日圓多一點。

上個年度因娛樂內容大賣，索尼史無前例獲利1.2兆日圓。29日開盤時，索尼曾漲1.5%，但受到獲利回吐賣壓僅小漲0.17%，不過，2022迄今，股價已下修約22%。