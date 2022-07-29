全球工業物聯網領導廠商研華(2395)周五舉行董事會，公布2022年第二季暨上半年合併財務報表。在上半年營運方面，累計研華2022年上半年合併營收達新台幣329.44億元，年增20%。上半年營業毛利為126.57億元，毛利率38.4%，合併稅後淨利為50.30億元，年增36%，上半年合併EPS達6.49元。研華2022上半年營收及獲利雙創歷史新高紀錄，整體營運締造佳績。

在單季營運部分，研華2022年第二季合併營收達新台幣168.20億元，年增18%、季增4%。第二季營業毛利為64.99億元，毛利率38.6%，合併稅後淨利為24.58億元，年增37%，第二季合併每股稅後盈餘為3.17元。儘管受封控因素影響，研華第二季營收仍續創新高，單季獲利亦為歷史次高紀錄。

若以美元表達，研華2022年上半年營收達11億5143萬美元，優於原先預估，年對年成長19%。在事業群方面，上半年整體而言皆較去年成長，各事業群表現方面，以應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)及服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)表現最佳，年對年分別成長62%及47%。嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)及物聯雲事業群(Cloud-IoT Group，CIoT)亦有不錯的表現，年成長逾兩成。在區域表現方面，今年上半年各市場營收表現普遍年比成長，其中以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長37%、25%及40%；大陸市場已完全復工，累計營收較去年微幅成長。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，隨物流及料況緩步紓解、集團產能布建完成，研華上半年營收及獲利雙創新高。第二季接單/出貨比值(B/B Ratio)為1.24，顯示供應鏈趨於平衡，致使缺料、交期過長與成本漲價等疑慮消除，整體接單狀況逐步回歸常態。展望下半年景氣，儘管通膨與景氣放緩等不確定因素猶在，受惠於全球能源轉型與淨零趨勢，帶動終端工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市等剛性需求強勁成長。面對未來的機會與挑戰，研華內外並進、深化布局，內部落實採購流程與庫存調控優化，區域經營則強化北美、南韓、日本等在地客戶服務能量。下半年隨缺料、封控等干擾因素降低，先前累積的訂單達交機會高，整體營運樂觀看待。