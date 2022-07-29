韓國LG電子29日表示，受到通膨大漲影響，電視與其它家電產品賣氣縮手，故上季營利年減12%。
在4月至6月期間，LG營利為7,920億韓元，約6.09億美元，比市場預估低。至於營收則較2021年同期增加15%，達19.5兆韓元。
LG指出，電視業績在上季減少，主要受到是行銷費用增加，以及民眾在家時間變少所致。整體而言，消費者需求雖下降，但LG認為，高檔家電需求仍暢旺，尤其是在北美地區，日後希望能繼續實踐兩位數字成長。
韓國LG電子29日表示，受到通膨大漲影響，電視與其它家電產品賣氣縮手，故上季營利年減12%。
在4月至6月期間，LG營利為7,920億韓元，約6.09億美元，比市場預估低。至於營收則較2021年同期增加15%，達19.5兆韓元。
LG指出，電視業績在上季減少，主要受到是行銷費用增加，以及民眾在家時間變少所致。整體而言，消費者需求雖下降，但LG認為，高檔家電需求仍暢旺，尤其是在北美地區，日後希望能繼續實踐兩位數字成長。
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