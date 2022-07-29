高顏值武俠隨心放置手遊《放肆武林》今（29）日宣布將於8月6日至9月10日展開《霹靂布袋戲》聯動。在本次的聯動中，最具台灣文創代表性的霹靂，將會有四位知名角色化身超塵俠客與你共闖江湖，同時全新的限時副本與海量的超值福利也都將悉數帶給玩家，各位少俠們千萬不要錯過喔！

霹靂俠蹤 肆行江湖 四大登場角色

說起霹靂布袋戲，相信玩家們心中浮現的，就是各有造型、各有擅長的角色了！本次的聯動活動，霹靂中的四位經典角色，將分為兩階段分批在遊戲中登場，喜愛熟悉霹靂的少俠們，將會大大滿足你的收藏欲喔。

滅境｜蟻天海殤君 經典角色重現蹤跡 陣營/元、職業/術士

滅境先天，西丘三君之首。至情至性，才智武功卓絕，隱居於西丘，而為救生死至交一頁書再渡紅塵，與神祕女郎合作維持正道和平。誅殺七重冥王、助一頁書於天河重生、破十里斷腸崖、遏阻血道天宮侵犯中原，一生功成無數。

技能以大範圍群攻對手為主，「五行轉命術」給予其不斷復活之力，大大增強術士的生存力。大絕「擎羊嘯天」可群傷害，也可集中火力一擊必殺。

滅境｜蟻天海殤君

罪惡坑｜羽人非獍 六翼刀法速取敵首 陣營/元、職業/神射

羽人非獍為刀戟戡魔計畫「刀」之人選，亦是特立獨行的頂尖刀者，眉頭慣常深結，因過往的心事所困，故喜藉以胡琴抒發心緒。身懷神刀天泣，行事正義有俠風，在出招時能見六翼展翅，以迅疾速度直取對手。

四式六翼刀法，以其快速、高傷害為主，加上爆擊效果，可讓敵人一刀斃命，大絕「六翼刀法．終」連續六次攻擊單一敵人，令其難逃一死。

罪惡坑｜羽人非獍

魔界｜風之痕 昂首千丘 嘯傲風間 陣營/元、職業/戰士

魔界傳說中的劍術高手，無人能出其右。平生追求劍術極致，崇尚自由不受拘束，創造出風之痕、魔流劍二種截然不同的劍法，一為冷靜快意、一為狂野瘋狂。與劍痞憶秋年論交，為知己、也為堪稱敵手的朋友！

技能分為魔劍流及風之痕兩種，一能造成單體高傷害，一能以分身及護盾加強防禦。絕招「風過．留痕」也可藉由切換，有回血及強攻兩種效果。

魔界｜風之痕

北域｜陰川蝴蝶君 風格強烈收銀買命 陣營/元、職業/刺客

北域三大刀劍傳說之一，性惡的信奉者，瀟灑、自我風格強烈的收銀買命殺手。畢生視錢如命、精打細算，最愛黃金與阿月仔。行事乾淨俐落、絕不拖泥帶水，擅於操縱蝴蝶殺人，其刀法造詣之高深，乃北方武林之首。

最強殺手技能，可快速攻擊單體並附加蝶焰效果，累加後殺傷力無窮。絕招「紅蝶天紋斬」可取敵內力並造成高傷害，蝶焰越多層傷害就越高。

北域｜陰川蝴蝶君

超優渥聯動 掌握霹靂就趁現在

本次《放肆武林》×《霹靂布袋戲》的聯動，除了開創武俠風格IP雙強聯手的新頁外，當然在遊戲中，也會舉辦相關活動，讓玩家們能玩得順心又拿得開心。聯動活動會分為兩階段進行，一期聯動將於8月6日至8月19日間展開，「蟻天海殤君」、「羽人非獍」率先登場。除了可獲得兩個霹靂的獨家角色之外，還有限定聯動稱號喔！活動項目如下：

1. 限時登入：活動期間登入即可通過郵件領取外觀「少林｜聖雪」，同時通過每日簽到還可獲取元陣營俠客「罪惡坑｜羽人非獍」

2. 武林有禮：活動期間通關4-1即可領取限定聯動稱號「霹靂道友」

3. 忠孝節義：完成劇情任務，可獲得全新元陣營俠客「滅境｜蟻天海殤君」

4. 霹靂俠客志：滿足關卡解鎖條件時少俠可發起挑戰，完成俠客副本即可獲得聯動俠客

5. 霹靂集卡冊：參與活動獲得道具可合成禮包，贏豐厚獎勵

以上第一期的活動，還將在聯動正式上線前迎來一次神秘加碼（具體內容及形式請關注遊戲內實際呈現），少俠們千萬不容錯過！

而第二期的活動，也將在後續持續展開，「風之痕」與「陰川蝴蝶君」轟動登場。霹靂角色們加上之前S4賽季的新俠客蜀山派，《放肆武林》的江湖世界可真是越來越豐富與精彩了！本次霹靂聯動屬於限時活動，四位角色本體卡在聯動結束之後，就無法取得，少俠們可得把握難得的機會喔！