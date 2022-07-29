鐵道局東部工程處副處長夏恆仁(簡立欣攝)

(鐵道局提供)

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台鐵花東地區目前仍有112.65公里尚未雙軌化，民眾搭火車去花東常常要花大量時間在車站「待避（等待對號車經過）」。交通部鐵道局今（29）日表示，「花東地區雙軌電氣化計畫」各項工程將於今年底陸續發包，明年起全面施工，總經費456.27億元，預計2027年10月全線通車，2028年4月計畫完工，運能將大幅提升。

花東鐵路2014年6月完成階段性電氣化通車，包括「瓶頸路段雙軌化」、「全線電氣化」；2019年完成花東線鐵路整體服務效能提升；去年4月行政院核定「花東地區雙軌電氣化計畫」。

鐵道局東部工程處副處長夏恆仁表示，「花東地區雙軌電氣化計畫」範圍自台鐵花蓮站至知本站間，涵括花蓮縣至台東縣，總經費新台幣456.27億元，總長162.5公里，需雙軌化的路段長達112.65公里，期程自2021年5月至2028年4月，目標於2027年10月全線通車。主要工程內容是單軌路線雙軌化，並配合雙軌化再改善各站場、更新號誌系統、增設雙軌機電系統及路線曲線改善等。號誌系統的部分將重新招標，目前是2個日系系統、1個韓系系統，共跨3個系統。

夏恆仁表示，本計畫預計今年底辦理7個主要土建標及8個機電標發包作業，預期於明年可全面進入實質施工階段。本計畫路線狹長，一方面要維持既有單線的花東線正常營運，等於是「穿著衣服改衣服」；另一方面大部分工作需於夜間（每天晚上11點半到次日清晨5點半）關掉高壓電之後才能施工或臨軌作業，視路段而定每日工時僅4至6個小時，困難度極高。

夏恆仁表示，本計畫完成後有三大效益：第一，可提升效率，雙線運轉降低延誤的衝擊；第二，互為備援，提高事故容受力，維持穩定的運輸服務；第三，擴充運能，滿足區內與聯外運輸需求，解決一票難求的問題，帶動東部觀光發展。

此前新馬站已經做好電氣化，但曲率半徑太小，之後又發生普悠瑪號事故，最後台鐵不得已仍捨棄新馬站，截彎取直另設新站。此次雙軌化是否兼顧截彎取直？夏恆仁表示，花東地區因為曲率半徑太小，車子開不快；這次在雙軌化的同時也改善一百多處曲率半徑太小的軌道，希望曲率半徑希望提高到1000公尺以上，用地沒有問題之處希望曲率半徑改善到1000公尺以上，完工之後87％路段時速可達130公里，也就是目前普悠瑪、太魯閣號的速限。

鐵道局副局長溫代欣表示，完工之後最重要是運能大幅提升，行車時間花蓮到台東自強號列車可以節省12分鐘，區間可節省40幾分鐘；容量的部分，目前每小時單向2到3班可以提升到7到8班，現在1小時1班車可以提高到半小時1班車。