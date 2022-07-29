台東縣延平鄉紅葉部落的課輔班「紅葉愛的小屋」今天獲贈知名品牌的2D包包和微笑猿人潮T，部落小朋友興奮地挑選，直說感覺超夢幻，家長也驚訝包包的設計像P圖。

今天上午怪奇研究社和JumpFromPaper創辦人林飛比和BRAND T.INC（潮依國際貿易有限公司）創辦人丁崑民帶著包包、潮T及口水快篩進入紅葉部落，贈送給部落課輔班「紅葉愛的小屋」內的孩童。

小朋友對卡通風格的2D書包相當喜愛，興奮挑選自己喜歡的包包和潮T，背著包包讓爸媽拍照，有人說要當書包背去上學、也有人挑選小型包，裝小東西。就讀課輔班的古姓女童迫不及待挑選綠色書包，告訴一旁父親「這個書包很漂亮，很夢幻，我最喜歡綠色的」。

2D背包色彩鮮明繽紛、漫畫感黑框線條，呈現活潑可愛卡通風格，一旁爸媽看著小孩，也驚訝地說：「看起來就像P圖一樣，太神奇了」。

林飛比說，他第一次到部落，朋友一聽到部落需求，每個人都大方響應，希望這點心意能幫助到小朋友，等小朋友長大後，也記得在有能力時去幫助需要幫助的人，把愛傳出去，讓社會有個溫暖的愛循環。

「紅葉愛的小屋」課輔班主任Naturel Sound感謝林飛比和丁崑民，捐贈自己設計的2D書包和品牌潮T，以及小朋友最需要的口水快篩，希望拋磚引玉，一起幫助偏鄉部落。她說，「紅葉愛的小屋」課輔班今年3月時成立，從學校、社區與家庭共同關照，共同陪伴部落的兒童及青少年，使部落有安全喜樂的學習空間。

草創初期因為經費有限，她也感謝巴喜告關懷協會總幹事伊藍‧明基努安連結林飛比和丁崑民等愛心人士，提供課輔空間修繕大門及後門的經費，也提供課輔教室的快篩試劑也分享給各家庭守護部落、人力等資源，未來紅葉愛的小屋也會以安全、友善、互助為主要推展兒少關懷的目標。（編輯：郭諭儒）1110729