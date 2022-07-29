受到美股續漲激勵，日經29日早盤持續上揚並一度試探整數大關兩萬八。不過，因Denso財報失利，日股午盤豬羊變色，日經指數收27,801.64點，跌13.84點或0.05%，周線跌0.4%。東證收1,940.31點，跌8.54點或0.44%，周線跌0.8%。

三井住友DS資產管理認為，日經兩萬八是一個重要關卡，一旦突破或許會出現獲利了結的賣壓。從2022年迄今，日經曾多次試圖站穩兩萬八，似乎都沒有很順利。

在國際油價大漲推動下，能源產業表現不俗，一度漲0.92%。公共設施以及生醫族群不佳，分別曾跌0.17%與0.63%。

個股漲跌互見，迅銷漲1.66%，愛德萬測試漲4.11%。至於財報出現虧損的NEC大跌7.47%，季報不如預期的瑞薩電子也重挫7.37%。

日圓匯價反彈變強，車商普遍走跌，日產跌4.85%，本田跌1.43%，但豐田卻漲0.56%。

豐田汽車主要供應商日本Denso，29日最新季報指出，受到全球車商減產，加上料件以及物流成本大漲影響，上季營利大減41%，且明顯低於市場預期，股價也大跌5.2%。