台北市職業籃球員職業工會成員28日至中華民國籃球協會拜訪，雙方相談甚歡，未來協會將協助工會與球團、球員間建立完善制度，打造更健全的籃球環境。

中華籃協身為我國籃壇最高單位，也是唯一對FIBA國際籃總聯繫窗口，非常樂見職籃工會的成立，未來協會與工會間將互相努力，對於教練及球員職涯發展擬定完善的規劃與制度，實為籃壇之福。

28日籃協與工會雙方也達成多項共識，建立起良好的溝通管道，未來雙方共同推動事項其中最受關注的國家隊組訓事宜，本會將依據國際賽事以等級劃分並研擬球員參賽條件，提高球員代表國家出賽意願，國家隊組訓、參賽期間之保險，籃協均依主關機關規定投保外，另加保防疫、失能等相關保險，如有不足之處，未來將增添更完善的保障。

籃協也將推動國內經紀人證照制度，以維護球員及各聯盟球團權益，另針對球員退役後職涯規劃以及相關教育課程，將與工會充分配合，提供球員完善資訊保障自身權益。籃協與職籃工會未來也將定期召開會議，建立起良好溝通管道，攜手為台灣籃球環境向上提升，造福更多教練與球員。