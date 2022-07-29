女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，嬌小身材卻有極大反差的E罩杯上圍，因為撞臉高雄市議員黃捷，獲得超高討論度外更被封「兇版黃捷」；中職下半季開戰，林襄在場邊應援「太震撼」再度掀起熱議，拍攝者興奮到手抖畫面晃暈全網。

林襄成為啦啦隊員後，甜美臉蛋加上傲人身材讓她短時間升格新一代啦啦隊女神，近期還加盟節目《全明星運動會》當黃隊經理讓粉絲都樂翻，但她沒忘記本業，中職下半季開打後，林襄還是會在場邊替樂天桃猿加油應援；28日林襄IG上傳一段場邊嗨跳影片，「兇猛」畫面又讓球迷暈了。

畫面中林襄穿著啦啦隊服在球場邊應援，手裡拿著加油牌子，在原地蹦蹦跳跳29秒，上衣雖然把她的豐滿E罩杯包緊緊，但隨著她的動作胸前劇烈晃動畫面十分養眼；林襄則開心地說，「主場二連勝好開心，今天繼續連勝下去吧」。

林襄球場日常影片立刻被網友瘋傳，許多人對於鏡頭太粗暴都笑說，「拍攝者態興奮，手抖得太誇張喔」、「這畫面太粗暴，攝影師心臟還好嗎」、「拍攝的人是跟著一起抖嗎」；而許多網友都被晃暈，激動表示，「太可愛的林襄大美女」、「這段片很高清」、「瓜張（誇張）」、「怎麼可以可愛又性感成這樣啦」。