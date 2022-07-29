美國聯準會積極升息，通膨預期明顯回落，及經濟增速料放緩，需求可能減少，使得商品價格率先下跌，物價壓力減輕，提振非投資級債自波段低點反彈，全球非投資級債基金近一個月全數上漲，前十強漲幅都在2％以上，觀察企業財務體質穩，且供給有限，非投資級債後市可期。

投信法人表示，成熟國家企業與家戶的財務體質明顯改善，遠未構成信用風險，加上非投資級債企業現金部位仍高，評級持續獲得調升，信用利差仍具收斂空間可期，表現仍值得留意，考量當前市場不確定性猶存，建議以防禦力較高的優先順位非投資級債來介入，兼顧風險與報酬。

群益全球優先順位非投資級債券基金經理人徐建華指出，儘管經濟增速減緩勢難避免，但摩根士丹利統計，今年非投資級債企業的槓桿比率，已降至2014年以來的低位，利息保障倍數更升至紀錄新高，且總債務也呈現年減態勢。整體而言，非投資級債企業的營運仍屬健康，償債能力不僅沒惡化，還明顯改善，在優異的基本面支持下，仍有助於非投資級債延續反彈。

徐建華認為，從供需面來觀察，今年利率大幅彈升，加上非投資級債企業財務體質仍優，發債籌資的需求稅減，市場預估美元非投資級債今年發行規模，將明顯降至1,350億美元，可能創金融海嘯以來新低，若加上評等上調及到期贖回等因素，今年美元高收益債的淨供給量將可能為負。因需求猶存而供給大減，預期非投資級債後續價格亦漲難跌，表現值得留意。

非投資級債選擇上，優先順位非投資級債除同樣具有高息特性，且存續期更短、年化波動度更低，加上發行產業更為多元，在配置上能兼顧產業配置、波動管理以及收益等多重需求，後市仍可多加關注。