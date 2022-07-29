黃喉貂運用擋土牆百鐵斜坡道。（花蓮林管處提供）

為防止山區邊坡崩坍，花蓮林管處在西林林道沿興築高大擋土結構、箱涵及排水設施，卻也阻斷動物通行路線，動物「路殺」機率高。改變作法，從「動物通行」需求出發，量身訂做適合的友善廊道，監測拍下食蟹獴、黃喉貂等通行時的萌樣，證明生態友善機制確實有效，獲農委會頒獎肯定。

西林林道位於萬榮鄉西林村，棲地完整，生物資源豐富，林道週邊有中小型哺乳類、兩棲爬蟲類等。林管處發現，有動物可能因此通行路線受阻遭路殺，或受困在擋土結構物內死亡，決定逐年編列經費改善通行廊道。

林管處盤點沿線林道構造物類型，設計出26處友善廊道，例如為了不改變既有混凝土擋土牆的結構，採用外掛式坡道，增加中小型哺乳動物通行機會；矩型溝對小型動物、兩爬動物有較大影響，設置平行及垂直坡道增加逃生空間，另增設V型坡道，讓動物更易直接穿越矩型溝；動物常陷集水井，也以菱形網、混凝土階梯、木頭踏腳等，協助動物逃生。

完工後，林管處架紅外線照相監測，觀察拍攝到動物通行萌樣，有刺鼠、食蟹獴、白鼻心及鼬獾，運用垂直道路的水泥斜坡道及V型坡道通行；白面鼯鼠、食蟹獴及黃喉貂等也能利用上邊坡擋土牆斜坡道通行；黃喉貂在集水井斜坡上所鋪設的菱形網攀爬，讓「友善廊道」不再阻隔動物通行。

這項工程獲得委會優良農業建設工程獎林道類優等獎，今天在農委會頒獎。林管處表示，轄內共有6條林道，有了西林林道的成功經驗，未來也會持續在其它林道提供友善廊道。