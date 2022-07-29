由國教署指導，國泰金(2882)攜手PaGamO線上遊戲學習平台共同舉辦的「國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」決賽將於30日線上進行，吸引全台1,523所學校，共14,753位選手參與。今年除報名人數創歷史新高外，更有近3000位孩童、家長或老師參與新賽制「共學組」，讓反毒教育無縫隙融入在學童的日常生活。

國泰反毒英雄爭霸賽今年進入第3屆，本屆賽事報名人數再創高峰，成長近3成。最終脫穎而出的140組隊伍，將於決賽中爭奪最高殊榮。年年有新創舉的國泰反毒英雄爭霸賽今年推出「共學組」新賽制，競賽題庫中融入新的「情境題」，期望家長與老師能與孩子們共同學習一般生活中可能遇到的反毒情境，也能一起組隊參賽，通力合作爭取冠軍頭銜，挑戰總價值87萬的各項大獎。

自2019年起舉辦的國泰反毒英雄爭霸賽為電競結合反毒教育的答題類型戰略遊戲，玩家們需解出「毒品防治認知」及「學科知識」的遊戲題目，並同步與對手攻防中守住領土，豐富的遊戲設計廣受大朋友、小朋友喜愛。

國泰反毒英雄爭霸賽不僅深受學童的喜愛與教師的支持，其創新的學習模式更獲得國際Insurance Asia Awards（IAA）最佳永續獎、遠見CSR企業社會責任獎、台灣企業永續獎（TCSA）、資誠永續影響力獎等各大獎項肯定。國泰人壽副總張殷壽表示：「反毒不只孩子要知道，師長更要知道，國泰也號召上百位主管與同仁單獨報名或攜手孩子組隊參加共學組，在PaGamO遊戲平台學習反毒知識。國泰投入反毒已邁入第五年，至今已超過百萬學子受益，未來也將攜手更多專業組織與專家，持續推出適性的反毒教材，透過國泰志工的力量，讓校園與親子的反毒教育更有影響力。」