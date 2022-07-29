聯發科(2454)今日舉辦法人說明會，第二季營收、獲利續創新高，其所釋出的第三季財測，符合先前外資法人說所擔憂，第二季恐將觸頂，聯發科預計第三季營收將呈現個位數季減，且全年營收增長20%的目標也恐難達成，同樣遭外資說中；另外，客戶、通路商庫存調節會持續2~3個季度。以下為聯發科本次法說7大重點。

1.第二季財報:聯發科第二季營收1557.3億元，季增加9.1%、年增加23.9%，續創歷史新高；第二季每股盈餘22.39元，上半年每股盈餘達43.4元，再創歷史新高；上半年淨利達690億元，大賺4個股本。

2.第二季毛利率:聯發科第二季營業毛利率為49.3%，較前季減少1個百分點，較去年同期增加3.1個百分點，50%大關不保，第二季毛利率較前期與去年同期的變動主要為反應產品組合變化。

3.第三季財測:在客戶持續的庫存調整之下，聯發科預期第三季營收以美金對台幣匯率1比29.5計算，將在1417億~1542億之間，季減1%~9%，年成長8%~18%，營業毛利率預估將為49%±1.5%，費用率預估將為26%±2%。

4.庫存問題:市場需求不確定性增加下，聯發科觀察到客戶及其銷售通路已開始積極調整庫存，預期未來的兩到三個季度調整都會持續。

5.全年營收預估:面對短期市場面臨挑戰，聯發科預期2022年全年營收可望達近20%的雙位數百分比成長，約17%~19%，相較上次法說的成長20%幅度，些微下修趨保守；毛利率預期較去年成長1~3個百分點(2021全年毛利率47%/2022目標48%~50%)。

6.智慧型手機市況:全球智慧機市場預估，聯發科維持上次法說說法，2022年全球智慧型手機出貨量落在12~12.7億支，其中，全球5G手機出貨量約為6億支，未來幾年，看好5G滲透率可望由今年的50%成長至超過80%。

7.智慧裝置平台:聯發科Wi-Fi 7解決方案預期自2023年第一季開始貢獻營收，看好智慧裝置平台將是未來幾年的重要成長動能。