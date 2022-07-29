2022 BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會(BIO Asia–Taiwan 2022)持續進行，為期三天的亞洲生技論壇來到最後一天，從創新的藥物研發平台、細胞與基因等先進療法，到小分子藥物與生物製藥的CDMO商業模式，以及生技與資通訊技術(ICT)的跨域結合，為聽眾帶來全方位的生技最新進展與國際趨勢。

據市調公司DelveInsight統計，預計到2027年全球委託開發暨製造服務(CDMO)市場年成長將超過6%，屆時亞太地區的CDMO業務將主導全球CDMO市場。

由台康生技共同主辦的論壇12 (Session 12)，以「生物製藥產品開發與製造」為題，針對亞洲當前高度關注的CDMO議題，邀請美國抗體藥物複合體(ADC)開發公司ImmunoGen顧問John Lambert、創勝集團(Transcenta)執行副總裁黃光誠(Christopher Hwang)、藥明康德旗下先進療法部門WuXi advanced therapies執行長張幼翔(David Chang)，從國際角度分享對生物醫學產品不斷增長需求之機會與挑戰。

在連續三天論壇的最後壓軸，由臺灣數位健康產業發展協會、台灣精準醫療產業協會、廣達電腦共同主辦「當ICT遇見生技」特別論壇，邀請國內在智慧醫療領域完整佈局的廣達集團董事長林百里，分享「建構智慧雲端健康生態系」，透過人工智慧從現實世界數據創造醫療價值；阿斯特捷利康(AstraZeneca)生物製藥數位健康研發主管Matthew Bonam，介紹「數位化的患者解決方案」，改善臨床試驗的參與體驗與效果；亞馬遜雲端運算服務(AWS)生命科學與基因體學產業總監Chang Yu，分享在這個數位化的時代，無處不在的智慧醫療；掌握全球半導體技術前沿的比利時微電子研究中心愛美科(IMEC)的生命科學技術部研究員Pol Van Dorpe，則介紹以矽平台整合生物分子感測器的技術。

最後，亞洲生技大會主席李鍾熙、台灣數位健康產業發展協會理事長陳良基、林百里、中研院院士楊泮池、台睿生技董事長林群，於綜合座談中，共同討論當ICT遇見生技時的機遇與戰略。