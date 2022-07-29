在新冠疫情爆發兩年多後，曾經是防疫最嚴格的國家之一紐西蘭，即將於7月31日全面重啟國門，比先前宣布的時間提前約三個月。

今年早些時候，紐西蘭的邊境只向澳洲人和60個免簽國家或地區的國民開放，如新加坡、美國和英國等。

紐西蘭在2021年實施了一些全球最嚴格的防疫限制措施，包括只要出現一個新冠病毒確診病例就封鎖、大規模病毒檢測和許多強制的公衛措施。

由於Delta新冠變種病毒疫情爆發，其最大城市奧克蘭從2021年8月封城到12月，整整封鎖了107天。

雖然即將全面重啟國門，但入境紐西蘭仍有一些規定。

根據紐西蘭政府官網的新冠防疫頁面，除了紐西蘭國民和居住在該國的澳洲人之外，遊客必須出示新冠疫苗接種證明才能入境。

此外，旅客必須在抵達日進行快速抗原快篩，但不必在抵達機場時就進行檢測。在旅行的第5天或第6天應進行第二次檢測。其他規定包括在戶外不必戴口罩，但在博物館、超市、藥局等室內場所必須戴口罩。

紐西蘭在遭到Omicron亞變種BA.5病毒入侵後，7月初疫情再度急升，惟數據顯示因社區裡已有許多人擁有「混合抗體」（hybrid immunity），這波爆發可能已經度過高峰期，且住院人數也只達到原本預期的最低值。

「混合抗體」又稱為「超人抗體」（superhuman immunity），指指的是染疫康復又完成mRNA疫苖接種者有驚人的抗體值。

截至周四，紐西蘭7月平均單日新增確診數跌破7800例，持續較7月15日創下的高峰（約1萬人）穩步下滑。周五紐西蘭公布單日新增確診數為7605例，41人染疫死亡。