3D MMORPG手機遊戲《RO仙境傳說：新世代的誕生》全新版本今（29）日開放預約，並預計於8月8日和所有玩家見面。本次改版除了經典場景汶巴拉的開放之外，新二轉職業賢者、吟遊詩人和舞孃也將正式現身囉！同時《RO仙境傳說：新世代的誕生》x《進擊的巨人》聯動活動，也將於8月8日當天開放，全體RO冒險者們，讓我們拿起武器，與調查兵團一起戰鬥吧！

《RO仙境傳說：新世代的誕生》x《進擊的巨人》聯動預約開啟

《RO仙境傳說：新世代的誕生》即將與知名動畫作品《進擊的巨人》展開跨界聯動了！玩家們在7月29日起，即可於預約頁面進行《進擊的巨人》聯動活動預約，此次聯動推出了遊戲內全新限時玩法自由之戰（War of Freedom），玩家們在新的玩法當中會隨機配對到人類陣營和巨人陣營進行對抗，獲勝的一方將獲得勝利獎勵；除此之外，還有精美的聯動時裝和坐騎，讓你化身喜歡的角色！

神秘之都「汶巴拉」 全新MVP等你挑戰

汶巴拉是位於雨林深處的神秘部落雨檀族的故鄉，與世隔絕的他們自己發展出了與外界截然不同的文化，傳言汶巴拉某處還存在著與世界樹－尤克特拉希爾根部緊密相連的隱密入口，只要抵達這裡，便可前往死者的國度。本次總共開放了八個遊戲場景，玩家只要等級達到120級，就可以進入汶巴拉，挑戰死靈騎士、墮落神官希巴姆等MVP等級的魔物，同時據說這裡也有村民可以幫助玩家製作威力比較強大的四級武器，當然所要付出的代價也是更高的。

冒險者，先來和雨檀族的酋長卡樂喀坦聊一聊，開啟你守護生靈的全新冒險旅程吧！

亡者國度

魔法師、弓箭手全新二轉職業 正式登場

除了新聯動與新開放的地區以外，本次也開放了新二轉職業，這部分一向是RO玩家們最關注的話題。而本次改版所推出的新職業便是魔法師系「賢者」以及弓箭手系的「吟遊詩人」和「舞孃」，這三個職業究竟有何特殊之處？在戰場上又是怎麼樣的定位呢？

新職業

賢者，對於施法時自由掌控的追求，他們創造出獨有的可移動吟唱施法技術，這會讓他們避免施法時被中斷，同時還能運用控制他人法力和抑制敵人魔法恢復的能力，換言之，擅長施法的賢者，同時也是其他擅長法術職業的惡夢。

賢者

賢者基本上可分為元素普攻流派以及元素施法流派，前者將會攜帶記錄著元素箭咒語的典籍做為武器，能夠在進化之書和自動念咒的加持下，進行高速攻擊，同時給予敵人額外的元素傷害。進階後的元素普攻流，可以召喚出地火元素精靈，對敵人造成近戰傷害；後者則是將元素箭的特性發揮至極限，通過強化元素箭造成恐怖的範圍傷害，同時運用不同的元素領域進行屬性加持，而進階之後的元素施法流則是可以召喚水風元素精靈，利用遠程範圍魔法，使敵人受到超強力的元素魔法傷害。

而除了賢者之外，本次弓箭系二轉職更是一次開放了吟遊詩人與舞孃兩種職業。吟遊詩人是主要的輔助系角色，擅長使用樂器，隊友們只要聽到他美妙的樂音，就會不自覺的提升士氣並強化各種能力，大大的增強了團隊的戰鬥力。

吟遊詩人

舞孃則擅長使用鞭子，她同樣可透過給予敵人或隊友，不同程度的傷害或提升。更為重要的是，這兩個職業共同進行戰鬥時，則可以互相配合發動超大範圍的合奏技能，大幅加強團隊戰鬥力。

舞孃

進階之後的吟遊詩人和舞孃，除了演奏技能更上一階之外，還能在獨奏與合奏的同時，發動奧義劍亂舞、狂風暴雨等多段密集的攻擊，可說是輔助之餘同時還兼顧攻擊輸出。擁有如此高超戰鬥技巧的吟遊詩人、舞孃，絕對會是隊伍當中不可或缺的一員。

遊戲新版本的豐富内容和《RO仙境傳說：新世代的誕生》x《進擊的巨人》聯動活動即將開啟，喜歡進擊的巨人的玩家們，千萬不要錯過這次機會，馬上預約一探究竟吧！