台北城市博覽會將於8月27日登場，開展前卻風波不斷，市議員許家蓓29日在教育部門質詢批評，距離城博會不到1個月，但網路宣傳無聲無息，僅零星局處在臉書張貼文宣，按讚僅個位數、十位數，她質疑最終成效恐難以達成。對此，北市觀傳局長劉奕霆強調2周內將陸續有網紅合作案，很快會有明顯成果。

柯文哲去年編列350萬打算推出「市政8周年」特輯，遭外界炮轟自肥，預算最終被議會刪除，今年柯再被爆出從「救命錢」第二預備金提領8000餘萬元，只為舉辦城博會宣傳政績、為年底選戰助力，府內還訂出線上百萬人次、線下50萬人次的觀察KPI。

不過許家蓓質疑，城博會編列1200萬宣傳預算，分別是研考會委外的429萬規畫預算，和觀傳局的880萬執行預算，原預計在7月18日辦展前記者會，但不了了之，說要在展前2個月強力宣傳、找網紅KOL行銷、拍宣傳影片等，到現在都還看不到，僅有局處在臉書發文，但讚數都少得可以。

她提及，6月舉辦的基隆城博會，早在4月就將宣傳影片放在網路、電視上播送，光是YouTube平台就有近40萬人觀看，而北市目前僅在城博會官網放置4支影片，影片內容不僅沒提到城博會，點閱數更只有少少百人，就連明年2月的台灣燈會影片都比城博會還早上線。

她直言，此次城博會是柯文哲的8年成績單，若辦不好，丟臉的也是柯文哲，要求觀傳局抓緊時間盡快宣傳行銷，而不是大撒幣卻達不到預期效果，還浪費納稅人的錢。

對此，劉奕霆說，城博會行銷由觀傳局主責，現已透過市府外牆帆布、捷運燈箱、文宣刊物、路燈旗及LED螢幕來宣傳，2周內將透過知名KOL社群或影音平台串連加大宣傳力道，相信很快就有成效，主視覺也已定案，未來將推出相關宣傳影片讓市民知道。

研考會主委黃銘材強調，一直都有規畫，初期是請各局處協助張貼海報，各機關推出活動時也會連帶宣傳城博，但最密集的規畫是從本周開始，會有專屬的城博官網上線，市政內、外的行銷管道都會全開。