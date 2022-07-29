蘋果周四公布Q3財報，整體獲利與營收都優於分析師預期，盤後股價上漲超過4%，不過服務收入不如預期的狀況被拿出來討論，有分析師認為，此狀況是亮眼財報背後的隱憂，但蘋果官方則有不同看法。

CNBC報導，蘋果的服務部門包括Apple Music、App Store、iCloud、Apple Pay與維修等服務收入，過去幾年公司也一直強調，該部門會是營運發展重要引擎之一，但第三季服務收入196億美元卻低於市場預期的197億美元，年增12%也是2015年第四季以來最低的年度成長率。

儘管如此，蘋果財務長Luca Maestri認為，使用蘋果產品的人數持續增加，代表服務收入可以透過新用戶來鞏固，且服務收入符合預期，就算成長率衰退至12%，還是比整體營收成長2%更重要。

Luca Maestri之所以會這樣說，在於服務收入的毛利率高達71.5%，比蘋果整體毛利率的43.3%高出不少，換言之，蘋果服務部門相當有效率。蘋果執行長Tim Cook坦言，營運前景確實出現一些疲軟，但預計第四季的營收還是能出現成長。