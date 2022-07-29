民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議，面對余正煌透過律師澄清，今早林直言是「好心被雷親」，一旁桃園市長鄭文燦也直嗆「前面感謝、後面拆橋」。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶認為，鄭應保持客觀，怎會替余下這種不當註腳。另針對蔡英文總統臨時取消同框行程，引發外界揣測切割，賴則說「事有蹊蹺」。

針對今早林智堅與鄭文燦2人發言，賴香伶表示，鄭此時跳出來幫林酸余正煌很莫名其妙，沒勸林去審定會面對，反而倒過來酸余，若鄭用這種態度，宛如準備幫林脫罪、背起誠信責任，她覺得大可不必。賴也說，許多民眾認為鄭在桃園做得不錯，但中間人應保持客觀，今天卻倒過來替余下註腳，是不當發言。

蔡英文臨時取消和林智堅同框行程引發揣測，賴香伶認為，先前民進黨為全黨拉抬一人，鄭文燦許多行程都帶著林跑，蔡英文來想必會合體，但行程卻突然取消，令她感到「事有蹊蹺」，是否有相關政治意涵。

賴香伶說，現在大眾質疑誠信問題，若蔡英文與林智堅站在一起，是否也會連帶受質疑，因此認為「切割意向是有的」，且昨日林赴官邸向蔡報告，身為當事人卻沒去審定會說明，更不尊重學術調查，此事會引起民眾對林與蔡的不信任態度，相信這種做法無法取信於人民。

面對近日「換堅」聲浪頻傳，賴香伶表示，民進黨有其考慮，她會在桃園盡力爭取最大的支持，特別有很多問題正在發生卻沒解決，例如桃園球場先前淹水與西曬問題，鄭文燦任內似乎沒當成重要事項，這8年的檢驗民眾都看在眼裡，相信讓市民看得到人、說的話讓人信任，才是桃園人想要的市長。