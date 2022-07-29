常想起不好經驗而懊惱不已、總擔憂還未發生的事？有這類「負面思考迴圈」症狀者，成為失智症高風險群。民眾通常會在認知、自理能力出問題，或有失憶徵兆時才就醫。專家提醒，習慣負面思考迴圈，可能讓失智症提早來敲門，因此當身陷負面思考迴圈中，應立即轉移注意力，例如看書或撥電話找人閒聊等、讓自己處於忙碌狀態，頗為重要。

●什麼是「負面思考迴圈」？

很多心理疾患，或追求完美主義、高敏感的人都有「負面思考迴圈」困擾。不論面對未來或回看過去，他們都傾向做負面解讀，以致於常自怨自艾、杞人憂天。

針對負面思考迴圈的成因，美國心理協會列出幾個可能因素：1. 以為不斷去想，就能釐清自己的問題。2. 有重大身心創傷史，不由自主想起。3. 長期且持續承受著某種壓力。

研究發現，身陷這種迴圈的人更易罹患憂鬱和焦慮症；還有研究指出它可能導致失智症。為何負面思考迴圈會誘發失智症，一般臨床失智症粗分為3類：

1. 退化性失智症，主要起因為腦內神經細胞退化、病變，影響認知功能，常見的阿茲海默症即屬此類。

2. 血管性失智症，主因為腦中風或腦內血管出問題，造成腦部供氧不足、細胞死亡，使患者智力減退。

3. 可治療失智症，例如腦瘤、腦膜炎等，或激素失調、飲酒過量。

退化性與血管性失智目前都無法治療，只能盡早發現、避免惡化，而追蹤腦內蛋白堆積，就是一個常見指標。失智症整合照護專家伊佳奇指出，阿茲海默症與大腦中斑塊沉積有關，腦內纖維狀β─類澱粉蛋白跟濤蛋白越多，就越易失智。

倫敦大學學院資深研究員馬錢德（Natalie L.Marchant）發現，負面思考迴圈會增加腦內纖維狀β─類澱粉蛋白和濤蛋白堆積，讓大腦功能逐步衰退、誘發失智症。馬錢德把這種堆積現象稱為「認知債（cognitive debt）」，她追蹤300人長達2年，受試者全都超過55歲。研究發現，越是有負面思考迴圈傾向的人，認知功能、記憶力衰退越嚴重，腦內也更容易堆積類澱粉蛋白和濤蛋白。

●預防失智 4步驟遠離負面思考

健康媒體網站Healthline建議，當你受某問題所苦、身陷負面思考迴圈中，記得先採取4個步驟：

1. 立即轉移注意力：看書或看電影、打通電話閒聊，總之找件事處於忙碌狀態。

2. 計劃後採取行動：為問題制定明確、簡單的解決步驟，接著嘗試實踐。

3. 挑戰原本的思維：挑戰既定思維模式，從第3人角度審視自身盲點。

4. 避開相似的情境：觀察是哪些因素讓你陷入負面思考迴圈，並避開類似的情境。

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