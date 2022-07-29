統一獅下半季第二波主題活動「光榮時刻-跨世代守護神」將於8月20日及21日於高雄澄清湖棒球場舉辦。統一獅隊史林岳平及陳韻文曾締造百救援榮耀紀錄，目前林岳平129次救援成功紀錄仍是中職最多；陳韻文則於2019至2021年締造中職首次救援王3連霸紀錄，今年更準備挑戰林岳平的生涯救援王寶座。

光榮時刻系列以救援角色為主題，讓棒球迷感受身為一個救援守護勝利的壓力與企圖心。說到象獅激戰的救援對抗，絕對不能忘記2008年象獅總冠軍戰第5場，林岳平霸氣割喉回應象迷問候心臟及賽後象迷圍巴場景。

而陳韻文的救援王3連霸之路，2020年則與中信兄弟李振昌競爭，拚到賽季結束雙方救援次數相同，最後陳韻文以自責分率較低成績勝出。

主題活動球隊特別推出「陳韻文最佳救火員消防栓情境」及「林岳平霸氣割喉圍巴情境」七吋搖頭公仔套票，限量推出500套，每套1280元，包含公仔、專屬LOGO集線器及當日賽事門票一組，其中周六款式為陳韻文搖頭公仔，周日款式為林岳平搖頭公仔，公仔套票座位區域為一壘K區、VIP A區、VIP B區。除此之外連續兩天購買「內野ibon預售票」者，還可兌換專屬集線器，周六贈送陳韻文款式、周日贈送林岳平款式，每場限量贈送，換完為止。