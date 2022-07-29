傳統旺季來臨，且半導體缺料問題緩解，台達電(2308)董事長海英俊表示，第3季就季節性是比較好的季節，第4季一般會比第3季低一點，但整體來看，第3季及第4季都還不錯，我們上半年有達到雙位數成長，希望下半年會比上半年好。

台達電今天下午舉行線上法說會，大陸華東地區自5月中解封復工，且半導體元件供應趨於正常，台達電第2季合併營收為899.96億元，季增9.04%，年增14.25%，創下單季歷史新高，營業毛利為264.7億元，季增17.58%，年增11.78%，單季合併毛利率為29.41%，季增2.13個百分點，年減0.65個百分點，營業淨利為96.54億元，季增29.26%，年增9.96%，營業淨利率為10.73%，季增1.68個百分點，年減0.42個百分點，稅後盈餘為76.27億元，季增25.9%，年增0.51%，單季每股盈餘為2.94元；累計上半年合併營收為1725.34億元，年增14.07%，營業毛利為489.82億元，年增8.16%，合併毛利率為28.39%，年減1.55個百分點，營業淨利為171.23億元，年增5.17%，營業淨利率為9.92%，年減0.84個百分點，稅後盈餘為136.86億元，年減3.41%，每股盈餘為5.27元。

展望第3季，海英俊表示，第3季就季節性是比較好的季節，就各產品來看，伺服器及資料庫中心電源還不錯，NB跟消費性有關比較的狀況不太好，不過公司Chromebook做得比較少，下半年NB基本需求還在，受到影響不會太大，電動車因為晶片缺料緩解，6月銷售快速攀升，下半年會比上半年好很多，樓宇自動化及風扇還不錯，網通去年受晶片缺料影響，但今年缺料好很多，今年上半年成長30%，預計下半年也差不多。

在IA(工業自動化)部分，海英俊表示，由於台達IA最重要的市場在大陸，佔IA業務比重達50%，大陸上半年封城及還有房地產狀況不佳，尤其是大陸房地產市場看到很多爛尾樓很不好，影響木工機及切玻璃機器等產品需求，整個大陸市場還沒恢復，所幸美國要把製造拉回美國，也通過很多法案，美國市場應該會上來，希望下半年能比上半年好一點。

在毛利率方面，台達執行長鄭平表示，毛利率主要是看產品組合，我們跟客戶提高價格談得差不多了，只是生效日期不同，目前整個材料價格及供應趨於穩定，材料成本下半年會比上半年好，現在大陸廠區運作正常，整體來說，隨著產能提升及材料供應趨於正常，毛利率應該會好一點。

在新廠方面，鄭平表示，泰國去年蓋7廠，目前已搬進使用，現在正在蓋第8及第9廠，重慶廠區完成整地後開始興建，印度現有4個廠區，其中一個廠區已開始運作快填滿，第2個廠區下半年開始運作，另兩個則會到明年啟用。

台達電預估，今年資本支出將高於去年，明年會降下來。