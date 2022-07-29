不少學生想趁著暑假空檔打工賺錢，不過有網友表示，最近投了10多封履歷，卻都沒有下文，讓她相當失望。貼文曝光後，意外掀起網友討論，更釣出人資分享，若履歷是使用公版格式撰寫，很高機率會先刷掉，建議針對公司將履歷客製化，錄取率會比較高。

一名網友27日在網路論壇Dcard發文表示，目前的短期工作即將結束，所以她急著找尋下份打工，然而到各大求職網站找短期工讀，舉凡活動、銷售、辦公助理、清潔等都投了履歷，卻沒有下文，讓她相當失望，「只能告訴自己再加油」。

貼文一出，不少網友留言鼓勵，「加油，我當初投了50間才拿到4個面試，2個成功錄取」、「我單日少則投10間，多則投30間，每天最多有3到4個面試，多投多機會」、「找展覽館或檔期活動的打工，不然就補習班打電話」。

也有人資分享，自己在看履歷時，若求職者是用公版格式，就會先刷掉；沒有經歷或完整描述能力、可貢獻的技能、完整作品集、表達邏輯不好、或是應徵職務打錯的也會刷掉，「建議求職者針對公司將履歷客製化，錄取率會比較高」，更透露「曾收了60封履歷，沒一個能找來面試」。

1111人力銀行公關總監陳尹柔近日就在「人資不能說的秘密-企業搶進新鮮人調查」指出，企業人資平均僅花155秒決定這份履歷的生死，即是否能進入面試階段，其中「客製化」是合格履歷最基本門檻，另外以「破題式」撰寫履歷或自傳，並以具體的方式呈現自己特長，皆可大大提高面試機率。